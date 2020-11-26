Місячне затемнення може дати земне щастя, – астролог

Місячне затемнення 30 листопада може запустити реалізацію процесів, що існують у підсвідомості людини. Воно вплине на все, що можна віднести до категорії "земного щастя".

Про це OBOZREVATEL розповів астролог, нумеролог Ігор Мехеда. "Це шанс "запустити" безліч позитивних процесів – як у самому собі, так і собі на благо в навколишньому світі", – наголосив він.

За словами астролога, у пік затемнення, який відбудеться об 11:44 за київським часом, Місяць перебуватиме в "королівському градусі" зодіакального сузір'я Близнюки, що вплине на процеси в підсвідомості і сприятиме реалізації ідей.

"Зірка пророків" Сіріус у момент затемнення опиниться в астрологічному будинку роботи і кар'єри й ініціюватиме позитивні зміни в цих сферах.

"Ангельська зірка" Вега опиниться в астрологічному будинку затемнення, що відповідає за духовність і світогляд. Це підштовхуватиме людей до перегляду світоглядних засад. Можливі також віщі сни.

Обряд на місячне затемнення на виконання бажань, запропонований Ігорем Мехедою, наведено тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астрологиня Ефа Форіна запропонувала ворожіння на місячне затемнення.

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