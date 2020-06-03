Місячне затемнення і повний місяць 5 червня: астролог озвучив рекомендації

Місячне затемнення 5 червня, що збігається з повним місяцем, може принести несподівані події, пов'язані з матеріальною сферою.

Якщо виконати спеціальний обряд на затемнення, можна досягти позитивних змін у відносинах, здоров'ї і грошах. Про це в блозі OBOZREVATEL розповів астролог Ігор Мехеда.

Він пояснив, що в пік затемнення, який відбудеться в п'ятницю, 5 червня, о 22:12 за київським часом, "активізується" цілий ряд небесних тіл, що може призвести до позитивних змін.

Так, з'єднання зірки Альхена з Меркурієм може привернути удачу в бізнесі, зірки Ахернар з Марсом – розрішення давніх суперечок, зірки Бетельгейзе з висхідним місячним вузлом – допомогу у визначенні та вирішенні глобальних завдань, які необхідно вирішити людині.

Затемнення 5 червня може принести несподівані події, пов'язані з матеріальною сферою

У той же час з'єднання вузла Селена із зіркою Антарес обіцяє катастрофи, "але "світлі" катастрофи". "Селена пом'якшує небезпечний Антарес, що робить катастрофи "нешкідливими". Наприклад, сильний ураган вируватиме, але дерева не зламає і даху не зірве", – пояснив астролог.

Опис обряду на місячне затемнення 5 червня читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Людмила Халанська розповіла про значення низки літніх затемнень і періодів ретроградності планет.

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