Місячне затемнення в Козерозі дає шанс змінити своє життя на 18 років

На цьому тижні завершується поточний коридор затемнень. У неділю, 5 липня, о 7 ранку 45 хвилин за київським часом, відбудеться Повний місяць і в той же час – Місячне затемнення в знаку Козеріг. Це останнє затемнення на осі знаків Рак – Козеріг. З листопада затемнення вже будуть тільки в знаках Близнюки – Стрілець, повідомляє на своїй сторінці в інстаграм астролог Георгій Лічелі.

Місячне затемнення - це час максимального прояву енергій, період, коли всі процеси починають проявлятися, коли речі та явища видно в своєму справжньому світлі.

Повний місяць у Козерозі акцентує питання кар'єри, статусу, положення в суспільстві. Але основні теми будуть стосуватися нашої внутрішньої зрілості та відповідальності. Ймовірно, в період Місячного затемнення тапротягом наступних двох тижнів після нього багато хто опиниться перед вибором, коли доведеться приймати зрілі рішення та брати відповідальність на себе. Але не забуваємо, що повний місяць в Козерозі відбувається раз на рік, а Місячні затемнення в Козерозі відбуваються раз в 18-19 років. Тому вжиті заходи в цей період можуть мати довгострокові наслідки.

У будь-якому випадку, якщо у вашому житті давно нічого важливого та значимого не відбувалося, або ж через свою нерішучість і невпевненості ви не можете реалізувати свій потенціал, то зараз саме час взяти відповідальність за своє життя та за її подальший розвиток на себе.

Затемнення відбудеться в напруженому аспекті з Чорної Місяцем в Овні, тому бажано тримати емоції під контролем і уникати деструктивних дій. Особливо з 4 по 6 липня.