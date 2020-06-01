Місячне затемнення 5 червня: для кого небезпечно і що не можна робити

У п'ятницю, 5 червня 2020 року, відбудеться напівтіньове затемнення Місяця в знаку Стрільця. Спостерігати його можна буде в Європі, Азії, Південній Америці, Австралії та Африці.

Про те, як затемнення може вплинути на людей, чим воно небезпечне і кому варто бути особливо обережним, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Місячне затемнення 5 червня 2020 року Ілюстративне фото / Pixabay

Коли почнеться затемнення і як вплине на людей

Напівтіньове затемнення Місяця почнеться о 20:45 за Києвом, досягне максимальної фази о 22:24, а закінчиться в 00:04. Зовні дане місячне затемнення буде мало відрізнятися від звичайного повного місяця, з яким воно збігається цього дня: Місяць лише стане трохи темнішим.

Оскільки проходити затемнення Місяця буде під впливом Марса й Венери, вплине воно в основному на взаємини людей.

Вплив на стосункии і кохання

Для міцних союзів затемнення не страшне, але в інших випадках є загроза непримиренних розбіжностей, здатних привести до краху.

Так, Марс у Рибах сильно вплине на емоційний стан людей: абсолютний спокій за секунду може обернутися спалахом гніву. Однак астрологи не рекомендують пригнічувати дратівливість: слід спокійно роз'ясняти оточуючим своє невдоволення.

Затемнення 5 червня: як вплине на стосунки Ілюстративне фото / Pixabay

Одиноким людям також варто остерігатися затемнення 5 червня: під впливом Венери людина може знизити планку при виборі партнера. З наслідками таких союзів доведеться справлятися ще довгий час. Якщо людина замкнута і нетовариська або просто зайнята роботою, є небезпека, що незадоволені бажання і амбіції вона замінить алкоголем, солодощами або безглуздими покупками.

Можливо також, що у вашому житті з'явиться ваш колишній партнер і вам доведеться заново пережити деякі спогади. У цьому випадку варто чинити розсудливо і не будувати жодних ілюзій.

Утім, затемнення Місяця може принести й зустріч з істинною долею, адже Венера – покровителька кохання. Головне – слухати власне серце: якщо воно підказує, що ця людина вам послана долею, значить, швидше за все, так і є.

Для кого небезпечне затемнення

Вплив місячного затемнення 5 червня найбільше відчують люди, народжені в кінці листопада – початку грудня. Зі знаків Зодіаку більше за інших його на собі відчують Близнюки, Діва, Риби та Стрільці.

Затемнення Місяця: для кого небезпечне Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити в затемнення 5 червня

не варто призначати важливі зустрічі, переговори, співбесіди на цей день;

краще відмовитися від вирішення важливих робочих питань (таких як звільнення, підвищення, зарплата);

початок важливих справ і проектів краще також відкласти;

не варто 5 червня вирушати в подорож;

небажано довго бути на вулиці – під час затемнення краще перебувати в комфортній і знайомій обстановці;

не можна брати шлюб у затемнення Місяця;

вкрай небажані хірургічні втручання: операції, візит до стоматолога тощо;

оскільки затемнення – несприятливий період для вирішення фінансових проблем, не можна давати і брати в борг, дарувати і отримувати дорогі подарунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог розповіла, по кому вдарить затемнення 5 червня і чого варто остерігатися в найближчі до затемнення дні.