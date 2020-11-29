Місячне затемнення 30 листопада: над чим працювати всім знакам зодіаку

Останнє місячне затемнення 2020 року відбудеться 30 листопада об 11:42. Сам процес затемнення ми не побачимо, але певний вплив, можливо, відчуємо. Утім, це не рідкісні явища, протягом року затемнень може трапитися кілька, тож не варто переоцінювати їхнє значення, так само як і недооцінювати. Бо місячне затемнення може підняти певні шари почуттів, оскільки відбувається під час Повні, коли емоції на підйомі.

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, над чим потрібно працювати в період затемнення всім знакам зодіаку.

За її словами, у цей період хочеться позбутися всього зайвого – як на фізичному плані, так і на емоційному й ментальному. Тож можна скористатися нагодою й почистити все навколо: організм, дім, двір, шафи, а також можна позбутися всього зайвого, що накопичилося в голові. Наприклад, старих ментальних обмежувальних установок, що заважають вам щасливо жити.

А оскільки нинішнє затемнення відбувається під час того, як Місяць перебуває у знаку Близнюків, то активізуються питання спілкування. І ви можете раптом поставити собі питання – а що робить ця людина в моєму житті? А яка мені користь чи задоволення від цього товариша? Зрештою, можна значним чином почистити своє коло спілкування, прибравши зайвих персонажів, що вже виконали свою роль у вашому житті. Зрештою, варто ставитися до місячного затемнення як до можливості щось змінити й повернути життя на краще.

Овен

Питання родини нині – найпріоритетніші. Для самотніх постає питання створення власної сім'ї, а в сімейних головне тепер – турбота про своїх рідних. Це стосується як партнерів, так і батьків-дітей, і навіть далеких родичів.

Телець

Може раптом виникнути бажання змінити роботу, знайти більш прибуткові заняття чи зайнятися додатковим бізнесом, бо потрібно якось збільшити надходження. Бо багато чого хочеться, а гроші де брати?

Близнюки

Як не просто зберегти те, що ви маєте, а ще й примножити надбання та прибутки – саме це питання може постати нині перед вами. Тобто не просто заробляти, але й накопичувати, не просто користуватися, а ще й володіти й розумно керувати всім майном і грошима.

Рак

Здається, ви той щасливчик, який знає, як привабити до себе удачу. Сьогодні вона до вас дуже схильна, тож варто й надалі працювати в цьому напрямі, посилювати цей сприятливий вплив та й інших можна залучати та навчати, як це робити.

Лев

У вас раптом може з'явитися страх самотності. І вам здаватиметься, що ви одненькі на цьому світі, навіть якщо маєте велику та дружню родину. Як наслідок – безсонні ночі й переживання. Просто проживіть цей непростий період, інколи варто усвідомити, що ми таки самі в цьому великому всесвіті.

Діва

А чи не занадто ви критично ставитеся до себе, до інших і до життя загалом? Перфекціонізм інколи заважає адекватно сприймати дійсність, бо всі ми живі люди, а не міфічні ідеальні створіння, які до реальності не мають жодного стосунку.

Терези

Утома накочується шалена. Ви не надто схильні відновлюватися, бо сили йдуть кудись не туди, ви їх втрачаєте на щось геть не продуктивне. Наприклад, на переживання за рідних. Як їм допоможе те, що ви за них хвилюєтеся?

Скорпіон

Ви настільки загрузли в роботі, що зовсім забули про свята. Та й вважаєте, що приводів для радості у вас не так уже й багато. Ну то влаштуйте все своїми руками, вигадайте нову традицію й відірвіться на повну.

Стрілець

Можливо, вам варто додати нових знань, бо не вистачає нових вражень, та й непогано було б мізки трохи напружити й змусити активніше працювати. Тож подумайте, чого й де хотілося б додатково навчитися.

Козеріг

А чи не розширити вам сфери впливу? Бо королівство якесь малувате, немає де як слід розгорнутися вашій широкій натурі. Тож думки крутяться навколо міжнародних проєктів. А чи, може, ви вирішили поїхати світ за очі?

Водолій

Головне нині – втримати ту рівновагу між приватністю й відкритістю, між збереженням своїх сил, грошей і майна від сторонніх посягань та здоровим глуздом. Бо можна, звичайно, закритися від усього світу. Але як тоді жити і взаємодіяти з ним?

Риби

Активізується питання грошей, вашого ставлення до них, вміння заробляти чи просто так отримувати, а також ділитися з іншими. Адже гроші приходять туди, де є постійний рух, обмін, де є щедрість і готовність ділитися. А ви готові ділитися?

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