Трохи важливого контенту про затемнення. А то все жартую, але іноді потрібно і серйозно.

Отже, в найближчому майбутньому нас очікують два затемнення: місячне і сонячне. Місячне - більш емоційне, конфліктне, що піднімає підсвідоме, оголюються незакриті рани душі (30 листопада). Сонячне - дає поштовх свідомому, активному, творчому, народжуються ідеї, що піднімає бажання приймати рішення (14 грудня).

Ці затемнення відбуваються на осі Близнюки - Стрілець, тому обидва знака та їх представники знаходяться зараз під пильною увагою світобудови. Стрільці, звичайно, більше в цей раз, так як сонячне затемнення відбувається в нашому рідному знаку і торкнеться безпосередньо наших улюблених тем.

Що ж це за теми? Що може піднімати період затемнень "осінь-зима 2020"?

Це теми комунікацій та інформаційного обміну, навчання і застосування знань, подорожей, пізнання світу, справедливості і свободи. Ті, з ким затемнення мають особливий резонанс (з чиєї картою народження вони взаємодіють тісніше), можуть зіткнутися з даними темами безпосередньо.

Найбільш яскраві питання для проживання і відстеження це:

З ким я спілкуюся і для чого?

Що нового я дізнаюся і як використовую цю інформацію?

Як я спілкуюся з оточуючими і що можна змінити?

Чи є у мене ідеї, які вимагають їх втілення?

Про що я мовчу? Що хочеться сказати?

Що я вважаю справедливим або несправедливим в совій життя? Що я можу з цим зробити?

Чому я можу навчитися і чому я можу навчити?

Як мені розширити межі своїх можливостей? Як отримати щось більше?

Це лише приклади питань і теми у кожної людини можуть бути індивідуальними. З кимось взагалі може не резонувати і це нормально, не обов'язково чекати від кожного затемнення сильного поштовху. Просто зверніть в ці періоди трохи більше уваги на себе. Задайте собі трохи більше питань. Постарайтеся поспостерігати за тим, що піднімається і про що воно хоче вам сказати.

Затемнення - це не погано, це не катастрофа. Це очищення і звільнення в багатьох сенсах. Нехай не завжди приємне, але необхідне. Подивіться на них з цього боку.

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