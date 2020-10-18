Місцеві вибори 2020 року в Україні проходять на тлі несприятливих планетарних аспектів, в період ретроградного Меркурію. Верховну Раду в липні 2019 року ми обирали за таких самих астрологічних обставин.

Взагалі, дуже часто важливі політичні події в нашій країні відбуваються у зовсім непідходящий, з астрологічної точки зору, час. Що вже казати про вибори, якщо навіть сама нова держава Україна була офіційно народжена в серпні 1991 року під впливом негативних астрологічних показників…

Крім ретроградного Меркурію, у зворотньому русі зараз знаходиться також Марс. Обидві ці планети відіграють суттєву роль у формуванні розпочатих під їхнім керівництвом справ. Ретроградна фаза цих планет не підходить для нових важливих процесів. Ретро – шлях назад, в минуле, а не в майбутнє, неможливість досягти успіху або чималі труднощі та перешкоди у справах.

Окрім того, сам гороскоп України має негативний резонанс з астрологічними показниками дня виборів. Це ще більш несприятливо для майбутньої долі місцевих органів влади, ніж ретроградність планет. Адже стосується це не загалом усіх, а безпосередньо гороскопу нашої держави.

Тому сподіватися на позитивні зміни у зв'язку з цьогорічними виборами не варто.

Взагалі, астрологія каже, що принаймні до 2024 року очікувати суттєвих зрушень в Україні, нажаль, не доводиться. Навіть, якщо зміняться прізвища всіх можновладців, це не призведе до реальних змін у країні.

Втім, не варто засмучуватись, адже наступні чотири роки ми маємо витратити на корисну справу: подальше формування громадянського суспільства, без якого позитивні зміни взагалі неможливі. Ми вже певний період знаходимося під дією астрологічних аспектів, що впливають на самоусвідомлення нації, трансформацію її ідеології та світогляду. Але це довготривалі аспекти, тому процес поки далекий до завершення.

То ж не втрачаємо час і працюємо над собою, над своєю громадянською відповідальністю, адже єдиним джерелом влади в Україні є народ.