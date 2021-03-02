З точки зору нумерологічних дисциплін, 2021 рік тісно пов'язаний з числом три. Чому? 21 рік третього тисячоліття містить в собі 3 як суму цифр року. 21 (2 + 1 = 3). Крім того, число 21 – це три сімки, 7 + 7 + 7 = 21.

Три сімки в езотериці позначають, по-перше, добрі сили, які контролюють Всесвіт і не дають проявлятися ворожим, зловісним і руйнівним силам. По-друге, створюють потрійну удачу (7 – число удачі, три сімки – удача поширюється за всіма трьома напрямками у Всесвіті – Небо, Земля і Підземний світ (Інь-Янь-Дао, Явь-Навь-Правь).

Якщо ж скласти всі цифри року (2021), то отримуємо число 5 (енергію).

Тут знаменний третій місяць року і його третє число (03.03). 03.03.2021 – дата містить три трійки – дві відкриті і одну приховану. І важливим також є число 5. (Пам'ятаємо, що число ангелів і духів-охоронців в різних духовних вченнях – це число 555).

Повна сума цифр року – 5, числа 21 – 3. Тому точки, що містять п'ять трійок, повинні бути надзвичайно могутні в плані впливу на долі і здійснення мрій.

Чому? 1 – початок. 2 – єдність і боротьба протилежностей, неврівноваженість, втрата рівноваги. 3 – стійкість.

З'єднання одиниці і двійки долає неврівноваженість, створює стабільність. Згадаймо навіть математику – через будь-які три дані точки, що не лежать на одній прямій, проходить одна і тільки одна площина. Якщо три точки плоскої фігури належать площині, то і вся фігура належить площині.

І в теології багатьох духовних навчань Абсолют розглядається як троїчність (Трійця, Триглав, Трімутрі, Троян, Трішул і т.д.). Саме тому трійка забезпечує стабільність і може бути фактором, що допомагає бажанню здійснитися.

Тому можна загадати бажання – просто озвучити їх в своєму внутрішньому світі. Сприятливі точки в часі для цього будуть: 03.03.2021 о 00:33, і 03.03.2021 о 3:03.

Цікаво також і те, що деякі конфесії християнства (як раніше багато громад перших християн) відзначають Різдво не 25 грудня, як Католицька церква, і не 7 січня, як Православна церква, а 3 березня за сучасним календарем. І це додає дню 3 березня містичності.