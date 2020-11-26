Любовний гороскоп на грудень: хто знайде другу половинку

У грудні 2020 року в деяких знаків зодіаку активізується особисте життя: Тельці можуть знайти справжнє кохання, Близнюки підкорюватимуть своєю чарівністю, а стосунки Скорпіонів перейдуть на новий рівень.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала любовний прогноз для всіх знаків зодіаку за картами Таро на грудень.

Овен

Якось усе раптово припинилося, і тепер ваше особисте життя вже не здається бурхливим та ​радісним, яким було ще деякий час тому. Чи то партнер пішов в ігнор, чи то ви дещо охололи. А може це і на краще...

Телець

Починається щось нове і прекрасне, ви знову переживаєте яскраві почуття, нове кохання може повністю зайняти ваше серце, затьмаривши всі інші захоплення та життєві напрями.

Близнюки

Завдяки тому, що ви зараз дуже привабливі, приділяєте собі більше уваги, ніхто вже не може встояти перед вашою чарівністю. І ваше особисте життя, навіть якщо стояло на паузі, починає вирувати і вас тішити.

Рак

У голову приходить блискуча ідея почати все спочатку. І це можуть бути як зовсім нові стосунки, так і відновлення колишніх. Головне – не наступати на колишні граблі й враховувати досвід минулих помилок.

Лев

Стосунки поновлюються і зміцнюються. Колишні прихильники чи прихильниці раптом згадують про вас і починають обривати телефон і переповнювати месенджери натяками, освідченнями й прямими пропозиціями.

Діва

На серці у вас уже давно панує святковий настрій і це неспроста, адже зі святами у вас пов'язано чимало теплих спогадів і саме вони здатні покласти початок новому коханню або відновити колишні пристрасті.

Терези

Нехай кожен день, проведений із вашим коханням, буде наповнений прекрасними почуттями, насолоджуйтеся кожним моментом із партнером, не спішіть, адже головне у стосунках – не результат, а процес.

Скорпіон

Ви неабиякі мастаки на нові та оригінальні вигадки, які допоможуть вам підняти ваші стосунки на новий рівень, стати ще ближчими з вашими коханими. Спільні будні та свята, особливо якщо їх правильно підготувати, творять чудеса.

Стрілець

Спілкування в грудні буде дуже багато – ви просто надзвичайно популярні. Тут і ділові контакти, і побачення, і просто мила балаканина ні про що, яка цілком може привести до романтичного продовження.

Козеріг

Виберіть уже собі врешті-решт партнера, грудень якраз сприятливий місяць для того, щоб визначитися з тим, хто вам дійсно важливий, а хто – просто повз проходив. А може ви вирішите залишитися одинаком – і це теж непоганий вибір.

Водолій

Нехай ваше особисте життя зараз не таке яскраве і бурхливе, як могло би бути, але цей спокій і рівновага має важливе значення. Ви у такий спосіб зберігаєте свої нерви і цілком гармонійно проводите свій час. Самі або з кимось.

Риби

Усі, хто перебуває поруч із вами, намагаються зробити ваше життя більш яскравим і щасливим, і ви дуже вдячні цим людям і долі, яка звела вас разом і наповнила любов'ю і світлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.