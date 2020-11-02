Любовний прогноз на картах Таро для всіх знаків зодіаку на листопад: кому пощастить

У листопаді Тельці, Раки й Терези будуть нудьгувати на самоті, а ось Овни, Леви та Скорпіони – у парах кайфувати.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилися любовним прогнозом на картах Таро для всіх знаків зодіаку на місяць.

Овен

Особисте життя порадує спокоєм і рівновагою настільки, що ви не захочете нічого змінювати, навіть якщо випаде така можливість. Та й навіщо міняти таке миле, знайоме і добре вивчене шило на невідомого походження мило?

Телець

Чи то осінь на вас так впливає, чи то так складається життя, що зараз потрібно з чимось або кимось розлучитися, і від цього буде трохи сумно. Можливо, ви занадто понадіялися на когось і зараз прощаєтеся зі своїми ілюзіями.

Близнюки

Беріть усю відповідальність у свої руки, не чекайте милості від природи, і будьте керівником не тільки своєї долі, а й стосунків. Саме від вашої сміливості й рішучості зараз залежить ваше особисте життя, тому будьте ініціативними та креативними.

Рак

Для когось це буде відчуття самотності й неприкаяності, а комусь відсутність партнера здається щасливим випадком, але в листопаді ви більше часу будете проводити наодинці з собою, у роздумах і пошуках свого місця в цьому житті.

Лев

Листопад – місяць сюрпризів. Тут і подарунки різні несподівані від законних партнерів, коханих або шанувальників, тут і раптові пропозиції цікаво провести час, тут навіть гроші якісь є, підтримка в роботі й своєчасні поради або вдало створені обставини.

Діва

Ох і щастить вам в особистому житті! Ви витягуєте, або вже витягли, щасливий квиток і у вас у партнерах чудова людина, до якої багатьом, як до неба. І в цьому місяці ви можете вкотре дивуватися і захоплюватися тим, як у вас все неймовірно вдало складається.

Терези

Вам не до стосунків зараз, із собою би розібратися, з власними прагненнями й перешкодами. Тому, навіть якщо ви живете в парі, то велика ймовірність дистанціюватися від партнера і зануритися в себе.

Скорпіон

Місяць обіцяє бути емоційно наповненим і сексуально активним, коли ви просто випромінюєте пристрасть. Можливо, це пов'язано з тим, що саме зараз починається ваш персональний рік, бо сили і чарівності у вас вистачить на всіх.

Стрілець

Зараз стосунки – це більше робота, часом важка і копітка, коли феєрверк пристрастей перетворюється в рівне горіння домашнього вогнища. І потрібно постійно підтримувати горіння цього вогню, весь час підкидаючи поліна в багаття.

Козеріг

Якщо ви ще не зважилися на офіційне оформлення ваших стосунків, то листопад якраз підходить. Утім, підходить він і для того, щоб спокійно жити в родині, насолоджуючись усіма перевагами шлюбу.

Водолій

Несміливо з'являється надія на любов і стосунки. Ви думаєте про певну людину, мрієте собі щось, і раптом отримуєте несподівані знаки уваги з тієї сторони. І вам самим складно повірити в те, що таке може бути.

Риби

Ви вже готові підняти свої стосунки на вищий рівень, перевести їх із розряду "ой, нехай буде" у формат "ти – кращий (а) з людей". Ну так не соромтеся, робіть щось у цьому напрямку, і самі відроджуйте і міняйтеся на краще.