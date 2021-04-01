Любовний гороскоп на квітень: у кого можуть початися нові стосунки

У квітні у Близнюків можуть початися нові стосунки, Раки, Риби і Козероги ходитимуть на побачення, а Стрільцям варто подивитися на себе під іншим ракурсом.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала любовний прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на квітень.

Овен

Ви перебуваєте в якомусь любовному тумані, що не дозволяє вам бачити ясно недоліки вашого обранця або обраниці, зате явно перебільшуєте переваги і приписуєте те, чого і в помині немає.

Телець

Давні приятелі або приятельки нагадують вам про себе. Невинні слова можуть сколихнути минулі спогади, і ви вирішите повернути старі почуття і повторити цей досвід. А може – це початок нового роману...

Близнюки

Десь на горизонті замаячать нові відносини. Ваші зустрічі з новими людьми або давніми шанувальниками можуть стати стартом бурхливого роману. Тож приводьте себе до ладу і готуйтеся до романтичної весни.

Рак

Зараз ви просто нарозхват і різні романтичні пропозиції будуть вас переслідувати - хтось на побачення запрошує, хтось – на корисні і цікаві заходи, а дехто і пропозиції руки і серця робить.

Лев

Зараз чи не найкращий час для якихось любовних відносин, та й взагалі різних контактів, від яких ви будете більше втомлюватися, ніж наповнюватися. Вам зараз більше хочеться усамітнитися, сховатися від усіх і приділити увагу собі.

Діва

Зараз ви з обережністю ставитеся до всіх питань особистих відносин. Особливо, якщо на вашу увагу претендують нові знайомі, які ще не пройшли у вас іспити і яким ви поки не дуже довіряєте. Дуже вже не хочеться знову обпектися.

Терези

Вам, як досвідченим ловеласам і серцеїдам, в цьому місяці буде дуже легко управлятися з почуттями людей, ви ж маєте достатньо досвіду, щоб привернути до себе увагу, утримати її і завоювати серця.

Скорпіон

Ви зараз легко досягаєте своїх цілей навіть в особистих відносинах, зачаровуєте, прив'язуєте і взагалі робите все, що хочете з серцями людей. Здається, що немає такої людини, яку б ви не змогли взяти в любовний полон.

Стрілець

Старі зв'язки не дозволяють вам рухатися вперед, ви дуже залежні від цих давніх відносин і не можете собі навіть уявити, що може бути зовсім інакше. Постарайтеся подивитися на себе і ваші відносини під іншим ракурсом.

Козеріг

В особистому житті намічається дуже велика активність, у вас зараз дуже багато зустрічей, які легко переростають в побачення, ви відчайдушно фліртуєте , зачаровуєте на раз-два і змушуєте людей просто втрачати голови.

Водолій

Промені вашої чарівності зараз поширюються так же стрімко, як сонячне світло і притягують до вас дуже багатьох людей. Ви випромінюєте тепло і радість, і зачаровуєте з такою швидкістю, що пора вже фан-клуб відкривати.

Риби

Весняний підйом емоцій у вас – точно за графіком. Як тільки припікає сонце, так у вас відразу намічаються зустрічі, побачення, зітхання і оновлення почуттів. Загалом, особисте життя – в повному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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