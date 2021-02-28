Любовний гороскоп на березень: Діви ходитимуть на побачення, а Скорпіони отримають пропозицію

У березні 2021-ого року багатьом знакам зодіаку таланитиме у любовних справах. Зокрема, Овнам і Терезам стане ще комфортніше і душевніше в обіймах другої половинки, Козероги знову згадають про минулі почуття, а Дів чекають побачення. Тельцям же доведеться докласти зусилля для побудови романтичних відносин.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала любовний гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на березень.

Овен

Спілкування буде милим та душевним, із взаємною симпатією та певною часткою конструктиву, коли немає отих дивних недомовок та непорозумінь на рівному місці. А є любов та компліменти, взаємна повага та вдячність.

Телець

Будете працювати над собою і над стосунками – щось вивчати, розмовляти, планувати, розпитувати партнера, робити якісь взаємні кроки для того, щоб обом було комфортно у стосунках. Справді, це якась титанічна праця на спільне благо.

Близнюки

Ви не чекаєте чогось нового, не шукаєте пригод, а цінуєте тих, хто поряд з вами. І намагаєтесь знайти у партнері якісь позитивні риси, чи нові аспекти, які б вас привабили з новою силою. Зрештою, ви вдячні за вірність та надійність.

Рак

Вам захочеться якось освіжити свої емоції, додати їм більше драйву. Вас потягне на знайомства, побачення, пошуки рідної душі, може навіть інколи це буде схоже на авантюру, бо захочеться пригод.

Лев

Ваша активність проявляється в усіх сферах, у тому числі і в особистій, бо ви нині встигаєте й імідж собі змінювати, і бісики пускати, на побачення ходити, і в родині все встигати, і по роботі не відставати. Ще й на роботі службові романи заводити.

Діва

Можливо, цього місяця вам не надто щаститиме з грошима, але щаститиме у коханні. У вас намічаються зустрічі та побачення з чудовими людьми, які будуть вами зачаровані, ви будете кохати і почуватиметесь коханими.

Терези

Ваші почуття теплі та надійні, вам досить комфортно у обіймах вашого партнера чи партнерки. І приємно, що вам добре з коханими і у побуті, і у роботі, і на відпочинку у теплих краях, на який ви можете вирушити цього місяця.

Скорпіон

Будьте готові до цікавих пропозицій, і хай вони будуть не дуже ділові, зате дуже приємні. І серед цих пропозицій може бути таке, що змінить усе ваше подальше життя і змусить зовсім по іншому подивитися на майбутнє.

Стрілець

Для вас це місяць свят і визначних дат, як особистих, так і сімейних. І ви ретельно до них готуєтесь, відзначаєте, радієте. А ті, хто поки вільний, мають усі шанси зустріти своє кохання на якомусь веселому заході чи й просто на вулиці.

Козеріг

Минулі зв'язки та почуття нагадують про себе. Ви зустрічаєте старе кохання чи розпочинаєте більш близькі стосунки із давніми знайомими, яких знаєте сто років і до яких раптом відчули нестерпний потяг.

Водолій

У вас березень може бути не надто романтичним. Навпаки, можливо, захочеться залягти на дно і не зустрічатися ні з ким, не виявляти жодної активності. Чи то вам вітамінів не вистачає, чи бажання, чи голова зараз іншим зайнята.

Риби

Про інших нині думати зовсім не хочеться, і ви не розумієте усього цього ажіотажу навколо весни і романтики. Бо вам би для початку з собою розібратися, зі своїми почуттями та бажаннями. Бо сьогодні хочеться на ручки, а завтра – стукнути когось.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

Згідно з прогнозом тарологині, 2021 рік виявиться для Близнюків досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

Водночас Овнів у 2021-му, за словами Соломки, очікують не тільки фінансові труднощі, а й розчарування.

Для Дів 2021-й стане періодом навчання, освоєння нових професій і прибутку, а у Львів рік має пройти в постановці завдань, плануванні та роботі.

Головне, що треба запам'ятати Терезам, – 2021 року необхідно берегти гроші, оскільки з ними можуть виникати труднощі, наголосила Соломка.

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