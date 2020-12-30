Любовний гороскоп для всіх знаків на січень: хто знайде другу половинку

Січень 2021 року розпочнеться для багатьох знаків зодіаку бурхливо і пристрасно в особистому плані – Овни, Терези, Стрільці і Діви будуть насолоджуватися любовними стосунками. Однак для Тельців і Близнюків місяць буде не зовсім пристрасним.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала любовний прогноз на картах Таро для всіх знаків зодіаку на січень 2021 року.

Овен

Життя наповнене радістю і задоволеннями, зокрема й особистого характеру. Ваші стосунки міцнішають і розвиваються, ви почуваєтеся потрібними і насолоджуєтеся спільним відпочинком із коханими, а особливо екстремальні Овни – ще й спільною роботою.

Телець

Чомусь не хочеться вам зараз ні веселощів, ні стосунків, так і тягне сховатися в затишному маленькому світі і взагалі нікуди не виходити і ні з ким не спілкуватися. Нічого особливого – так теж трапляється, просто потрібно пережити цей період.

Близнюки

Можливо, цей місяць не буде найбільш пристрасним і бурхливим в особистому плані. Просто роботи настільки багато, що абсолютно не до особистого життя – вам аби в усі графіки вкластися та до певних термінів встигнути. А вдома хочеться тільки спати, і бажано на самоті.

Рак

Цього місяця ви настільки пристрасні, що просто якась Іспанія з коридою відбувається. І ви проявляєте цю пристрасть до всього – до життя, до їжі, до своїх захоплень. І це не може залишитися непоміченим – до вас одразу притягуються партнери, яким подобається ця ваша риса.

Лев

Будьте готові, що зараз вам надходитимуть різні пропозиції, зокрема й романтичні, інколи, звичайно, вони можуть бути і не зовсім пристойними, але нікуди не дінешся – це у вашому житті теж може бути.

Діва

Посеред зими у вас раптом може спалахнути ледь не пригодницький захоплюючий роман, де будуть пристрасті, зустрічі, довгі розмови ні про що, несміливі зізнання та інша романтична атрибутика, без якої було б нудно.

Терези

Загалом це буде дуже спокійний місяць. Турбота, яку ви проявляєте про своїх коханих, повертається до вас, стосунки дуже стабільні, ви чудово проводите час разом, розважаєтесь, святкуєте, відпочиваєте.

Скорпіон

Доводиться себе дещо стримувати для того, щоб удома було спокійно, оскільки ваші емоційні спалахи можуть обходиться занадто дорого і для стосунків, і для життя загалом. Утім, новий посуд і меблі завжди можна купити, а от нового партнера пошукати доведеться.

Стрілець

Настрій зараз дуже ностальгійний, ви проявляєте ніжність і навіть сентиментальність до своїх коханих, хочеться піклуватися, пестити і взагалі всіляко потурати примхам, як маленькій дитині.

Козеріг

Незважаючи на те, що весна ще не скоро і для гормональної бурі начебто ще не час, абсолютно несподівано для вас самих і для вашого оточення, ви можете раптом кинутися в нові стосунки. І вас закрутить справжній вир пристрастей.

Водолій

Захочеться змін, ну хоч якихось. І бажання змінити пейзаж за вікном може потягнути за собою і початок нових стосунків. Можете затіяти переїзд до нового будинку, іншого міста або навіть іншої країни, що обернеться ще й новим партнером.

Риби

Перед вами постане вибір, який ви маєте неодмінно зробити. І це дуже непростий крок. Чи то ви вибираєте, з ким далі будете продовжувати свій життєвий шлях, то чи збираєтеся взагалі відмовитися від стосунків на користь самотнього плавання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: