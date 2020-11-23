Любовний гороскоп для всіх знаків на 2021 рік: хто знайде свою половинку

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжнє кохання, а от Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала любовний прогноз для усіх знаків зодіаку за картами Таро на 2021 рік.

Овен

Відкривається нова сторінка у ваших стосунках, що змушує серце битися сильніше. І ви готові злетіти до небес, обійняти весь світ і поділитися з усіма цим чудовим відчуттям щастя та наповненості.

Телець

Нині вам повертається те, що ви колись віддали цьому світу. Тож якщо комусь заборгували любові та уваги, то і вам буде цього всього бракувати, а якщо були щедрими на кохання та емоції, то й отримаєте їх повною мірою.

Близнюки

Є чималі шанси знайти свою любов чи свою долю в колективі, серед однодумців, які займаються тим самим, що і ви. Тут і спільні теми знайдуться, й інтереси співпадуть, і час можна разом провести не лише приємно, але й із користю.

Рак

Особисте життя наявне. І це вже добре. Інша справа, що його зовсім небагато, бо весь час займають переважно діяльність, робота, кар'єра, а провести з коханими якийсь вечір чи цілі вихідні – то вже рідкісне явище.

Лев

Сил у вас зараз не дуже багато, почуваєтесь доволі виснаженими, тож і з питаннями особистими можуть бути якщо не проблеми, то паузи. Тому зараз головне – відновити себе, підняти бойовий дух. А там і любов десь візьметься.

Діва

За любов, виявляється, треба боротися, обстоювати своє право бути з коханою людиною і жити так, як хочеться саме вам, а не усім тим, хто думає інакше. Тому сміливо посилайте подалі різних доброзичливців.

Терези

Ви можете не бачити справжньої картини всього того, що відбувається у вашому особистому житті, не помічати щирості та любові, що можуть маскуватися під звичайну людську турботу. Розплющіть врешті очі!

Скорпіон

Якщо ви забули про обережність, то саме час згадати про те, що любов інколи можуть імітувати для якихось здебільшого меркантильних цілей. Тому перш ніж закохатися, перевірте почуття ваших обранців чи обраниць – чи не переважає там фінансовий інтерес.

Стрілець

У вас вистачає мудрості зберігати у своїх стосунках найцінніше – любов та повагу. І що б навколо не відбувалося, ви знаєте, як не переступити ту межу, за якою починаються складності та неприємності.

Козеріг

Звичне коло спілкування, одні й ті самі обличчя навколо, кохані, про яких ви вже знаєте все, можуть вам дещо набриднути. Але ви не готові нічого міняти, будете продовжувати жити своїм життям. Хоч і нудно, зате звично.

Водолій

Ви можете почати все спочатку – закохатися, зустрічатися, поринути у новий світ стосунків з головою, під дією гормонів, і просуватися до своєї мети, не розбираючи дороги, не обходячи пасток і не усвідомлюючи наслідків.

Риби

Зараз більш вірогідні сварки та розставання, а потім примирення. Ваша нервозність цього року дещо псуватиме вам життя та стосунки, тому головне завдання – заспокоїтися. Або отримати задоволення від усіх цих коливань настрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.