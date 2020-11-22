Кому в 2021-му пощастить у кар'єрі: гороскоп для всіх знаків на картах Таро

2021 рік стане вдалим періодом для просування кар'єрними сходами для Водоліїв, Овнів і Терезів. А ось Рибам потрібно знайти інший спосіб самовираження.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася кар'єрним прогнозом на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік.

Овен

Ви вже готові до того, щоб обіймати високу посаду і гідно там керувати. Адже й мізки у вас працюють справно, і мету ви бачите, і досвід є, і з людьми можете продуктивно спілкуватися і навіть правильно їх мотивувати.

Телець

Якось не дуже вас буде хвилювати в цьому році кар'єра. Ну є робота – і добре. А якщо не буде, то щось обов'язково знайдеться. Ви цілком задоволені тим, чим займаєтеся і тим, як вам за це платять, і шукати добра від добра не збираєтеся.

Близнюки

Нові знання та вміння не дають спокою. І скільки б років ви не витратили на свою роботу, скільки б досвіду не отримали і як би високо не піднялися, все одно знайдете якийсь цікавий напрямок, який буде вабити вас його вивчити.

Рак

Вас чекає чимало роботи, і це не хтось на вас її звалить, а ви самі захочете виконувати все більше функцій, операцій, проєктів. І будете брати на себе все більше і більше зобов'язань і відповідальності.

Лев

Ви вмієте керувати як кішка – м'якою лапою, ніби гладите за шерстю, але й кігтики своєчасно й делікатно випускаєте, щоб підказати правильний напрям. Цього року можете і надалі показувати такий неординарний спосіб управління.

Діва

Допомога приходить звідки не чекали – вас можуть помітити десь там нагорі й запропонувати підвищення з усіма плюшками, що додаються до неї у вигляді грошей, слави, почестей, нагород і визнання.

Терези

Можете розраховувати на відповідальну посаду, що принесе значний обсяг роботи. Та й взагалі цей рік буде надзвичайно насичений діяльністю і різними подіями, тому вам вкрай необхідно влаштувати все так, щоб не перенапружуватися.

Скорпіон

Ви не з тих людей, хто легко підкоряється, тому вам краще не працювати на когось, а займатися бізнесом і створювати щось своє, нове та неординарне. Особливо цього року вам захочеться попрацювати самим на себе і у вас це може досить добре вийти.

Стрілець

Для вас робота – як сім'я, вам зараз дуже важливо, щоб всі навколо вас почувалися затишно. І ви щосили будете намагатися в колективі створити цю атмосферу доброзичливості й любові, тому що саме в ній ви будете найбільш продуктивними.

Козеріг

Рік обіцяє бути одним із найкращих, оскільки ви нарешті втілюєте свої давні плани й реалізуєте найфантастичніші задуми. І встигаєте не тільки почати щось робити, але й вже побачити результати своєї праці.

Водолій

Дуже вдалий період для просування кар'єрними сходами. Причому не потрібно навіть напружуватися – вам пропонують хороші умови, гарні посади, пристойну роботу і колектив душевний, що теж відіграє важливу роль.

Риби

Постане питання глобального вибору, адже поки ви ще до кінця так і не визначилися, чим вам далі займатися, та життя постійно підкидає вам сюрпризи. Тому шукайте інші можливості самовираження і вибирайте те, що вам більше підходить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала загальний прогноз на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам зодіаку справжній прорив.