Чотири знаки, яким не пощастить із 8 лютого

Тиждень із 8 лютого, на щастя, не стане невезучим, однак є кілька знаків зодіаку, які почуватимуться не надто щасливими, і причин таких буде кілька. По-перше, не всім щастить у коханні навіть у такий романтичний період напередодні Дня святого Валентина, а по-друге, виробничі та міжособистісні проблеми ще ніхто не скасовував.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL назвала чотири знаки, яким із 8 до 14 лютого щаститиме менше за інших.

Рак

Вас надзвичайно дратуватиме уся ця рожево-романтична біганина та маркетингові виверти навколо свята і ви намагатиметесь сховатися від цього безумства. А все через те, що вас жодним чином свято не зачіпає. Чи це тому, що вам нині не дуже пощастило з любов'ю і нема кому освідчуватись?

Терези

Навіть якщо ви цілком задоволені своїм спокійним життям, знаходяться люди, яким дуже це не подобається. І вони починають висловлювати свою точку зору, яку ніхто не запитував про те, що вам робити і як жити. І навіть соромити вас за ваші уподобання чи спосіб життя.

Козеріг

Не дуже приємно, коли ви і самі не надто впевнені у правильності своїх дій, постійно сумніваєтесь і вагаєтесь, а тут ще й з усіх боків вас критикують і всіляко хейтять за будь-який ваш крок чи рішення. А у вас поки не досить сил, щоб усіх подалі відіслати.

Водолій

Попереду – новий етап нового життя, і вам дуже страшно ступати на цю дорогу, бо невідомо, що вас там чекає. І цей страх забирає сили. Тим більше, коли не ви обрали цей шлях, а хтось зробив цей вибір за вас, і вам залишається лише пристосовуватись до нових обставин.

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