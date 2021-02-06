Головна Новини
МоваЯзык

/ Новини астрології

Чотири знаки, яким не пощастить із 8 лютого

7.3т
Читати матеріал російською

Тиждень із 8 лютого, на щастя, не стане невезучим, однак є кілька знаків зодіаку, які почуватимуться не надто щасливими, і причин таких буде кілька. По-перше, не всім щастить у коханні навіть у такий романтичний період напередодні Дня святого Валентина, а по-друге, виробничі та міжособистісні проблеми ще ніхто не скасовував.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL назвала чотири знаки, яким із 8 до 14 лютого щаститиме менше за інших.

Рак

Вас надзвичайно дратуватиме уся ця рожево-романтична біганина та маркетингові виверти навколо свята і ви намагатиметесь сховатися від цього безумства. А все через те, що вас жодним чином свято не зачіпає. Чи це тому, що вам нині не дуже пощастило з любов'ю і нема кому освідчуватись?

Терези

Навіть якщо ви цілком задоволені своїм спокійним життям, знаходяться люди, яким дуже це не подобається. І вони починають висловлювати свою точку зору, яку ніхто не запитував про те, що вам робити і як жити. І навіть соромити вас за ваші уподобання чи спосіб життя.

Козеріг

Не дуже приємно, коли ви і самі не надто впевнені у правильності своїх дій, постійно сумніваєтесь і вагаєтесь, а тут ще й з усіх боків вас критикують і всіляко хейтять за будь-який ваш крок чи рішення. А у вас поки не досить сил, щоб усіх подалі відіслати.

Водолій

Попереду – новий етап нового життя, і вам дуже страшно ступати на цю дорогу, бо невідомо, що вас там чекає. І цей страх забирає сили. Тим більше, коли не ви обрали цей шлях, а хтось зробив цей вибір за вас, і вам залишається лише пристосовуватись до нових обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • переможець "Битви екстрасенсів" і астролог Хаял Алекперов порекомендував, який презент вибрати для різних знаків зодіаку в День усіх закоханих, щоб сюрприз був тільки в радість.

  • Астрологиня Марина Скаді розповіла, яким знакам у лютому світять гроші й удача.

  • Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала ексклюзивний прогноз здоров'я на лютий для представників усіх знаків зодіаку.

  • Також вона розповіла, що 2021 року у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

  • Астрологиня Оксана Мураховська назвала речі, які не варто робити в період ретроградного Меркурія.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Гороскоп