Чотири знаки зодіаку, яким не пощастить з 22 лютого

З 22 лютого не усім знакам зодіаку таланитиме – у Риб і Терезів настане пауза, а Козероги могут стати жертвами шахраїв.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. Зокрема, за її словами, Овну доведеться підлаштовуватись під інших та під обставини. З огляду на лідерський та запальний характер, це даватиметься непросто, але доведеться змиритися і скласти руки, бо не все залежатиме лише від вашого бажання.

Терези перебуватимуть у дещо загальмованому стані, вкрай зменшуються активність та витрати, доведеться обмежити себе у рухові та спілкуванні. Терези будуть більше схожі на ведмедя у сплячці. Більше того, можуть навіть тішитися тим, як вони круто зекономили, відмовившись від якихось речей чи продуктів.

Настає пауза і у Риб. Через те, що закінчилися сили і немає більше змоги активно щось робити, потрібен час для відпочинку. І немає сенсу навіть у якійсь номінальній діяльності. Словом, цього тижня потрібно взяти тайм-аут для того, щоб накопичити енергії для подальшого просування.

А у Козерогів збільшується ймовірність стати жертвою шахрайства чи крадіжки. Тому цього тижня варто збільшити пильність, не ловити гав і не довіряти будь-кому, навіть зовні дуже милим та привабливим людям, які начебто турбуються про вас.

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