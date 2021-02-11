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Кому найбільше поталанить у рік Бика: тарологиня назвала знаки

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2021-й, рік Білого Металевого бика, принесе успіх та перспективні можливості для тих, хто народився у рік Кота, Півня та Бика. Також цього року таланитиме Щуру та Кабану.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, для кого 2021-й рік буде найбільш успішним.

Щуру (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), за її словами, після непростого минулого року, коли він господарював, уже можна і відпочити, насолоджуючись тим добром, що він встиг накопичити. А ще можна собі дозволити покращити свій життєвий простір і змінити помешкання, придбати нерухомість. І в усіх цих питаннях його супроводжуватиме фортуна. Також будуть вдалими питання родинні – створення стабільних стосунків, утворення сім'ї, народження дітей.

Гарним обіцяє бути рік і в господаря Бика (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), йому щаститиме в усіх життєвих сферах – від самопочуття до фінансів, від любові до кар'єри. Звичайно, все це не дається йому просто так, бо він звик для досягнення мети працювати. Тож і цього року не шукатиме легких шляхів, а буде наполегливо йти у заданому напрямку.

Багато різних перспективних можливостей з'явиться у Кота (1951, 1963 1975, 1987, 1999, 2011), і він не зволікатиме, а одразу хапатиме Фортуну за хвіст. Справи у нього покращуються і в особистому житті, і в роботі, яка перетворюється на джерело непоганих заробітків, особливо, якщо займатися новими напрямами і сучасними технологіями.

Рік обіцяє бути вдалим і у кар'єрі, і у фінансах, і в особистому житті й у Півня (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Він завжди опиняється у потрібний час у потрібному місці, стає відомим завдяки вправному піару, рекламі та саморекламі, бо не соромиться показувати іншим свої найкращі сторони. І ніби весь час перебуває у смузі вдалих збігів та сприятливих обставин.

Досить впевнено та стабільно почуватиметься і Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019), який завдяки фінансовому успіху може вирішити майнові питання і придбати землю чи нерухомість, вкласти гроші у надійні проєкти чи перспективний бізнес. І це дозволить йому закласти гарний фундамент на майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Соломка склала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.

  • Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.

  • Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопу Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.

  • Тиграм Металевий Бик принесе спілкування і встановлення нових зв'язків для започаткування власного бізнесу, а у Котів з'явиться набагато більше можливостей та пропозицій.

  • У тих, хто народився у рік Дракона, 2021-й буде бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків. На допомогу можуть прийти медитативні чи дихальні практики.

  • У Змій рік обіцяє бути творчим – захочеться займатися прекрасними речами, що роблять світ навколо нас більш гармонійним. Змін зазнає особисте життя та навіть зовнішність, а кар'єра може піти вгору.

  • Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

  • Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Таро Гороскопи
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