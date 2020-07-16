В ночном небе над Украиной невооруженным глазом можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE).

Кометная астрология – очень редкий пласт астрологических знаний, и не все специалисты его изучают. Кометы отличаются глобальным влиянием на судьбу человечества. Вспомним хотя бы последний случай. В "Бхагавад-Гите" сказано, что локальная планетарная ночь сменится локальным планетарным Днем Брахмы (Сатья-Югой), когда Солнце, Луна и Юпитер будут находиться в знаке Рака в благоприятных аспектах к звезде Сириус.

Такая констелляция планет, по мнению большинства астрологических школ мира, наступила 8 июля 2013 года. В этот же день астрономы обнаружили на небе комету ИСОН, которая прошла через все знаки зодиака от Рака до Стрельца, и взорвалась по ту сторону Солнца ночью 29 ноября 2013 года, в 7 градусе Стрельца. В эту же ночь по всему миру прокатилась серия противостояний, в Украине в эту ночь началось противостояние на Майдане.

Все эти события были началом новой эпохи - в итоге они должны привести к большим изменениям на Земле в масштабах планеты. Я предсказал эти события в интервью "Обозревателю" за две недели до начала этих событий, принимая во внимание астрологическое соединение кометы ИСОН и Солнца.

Кометы всегда считались предвестниками глобальных планетарных событий. В древности считалось, что кометы - это вместилище душ великих людей – мудрецов, святых. Если они покидали Землю на комете, то комета становилась предвестником войн, землетрясений, неурожая и других бедствий. Так, например, перед началом Тридцатилетней войны на небе над Европой наблюдали комету. То же случилось и накануне Столетней войны. Кометы появлялись накануне землетрясений, череды неурожайных лет, эпидемий.

Совсем другие кометы – это те, на которых на Землю прибывают великие души. Эти кометы предвещают огромные благостные события.

Следствием появления комет всегда являются мощные политические перемены. Сразу после появления на небе комет следовало падение монархий, приход к власти новых политических партий, крушение империй и т.д. Их следует ожидать и после появления на небе кометы C/2020 F3 (NEOWISE).

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года, когда Солнце проходило созвездие Овен. 21 июля 2020 года комета достигнет максимальной яркости в звездном небе и будет находиться в созвездии Большой Медведицы, почти в созвездии Льва.

Это означает перемены на Земле. Как мы знаем, сейчас оканчивается эпоха Рыб и начинается эпоха Водолея. Водолей в своем восхождении опирается на противоположный знак (Лев). Комета во Льве означает предоставление мощной опоры для наступления эры Водолея.

Интересной особенностью кометы C/2020 F3 (NEOWISE) является наличие не одного, а целых двух хвостов! Один, более длинный, имеет синий оттенок. Второй, поменьше, имеет золотистое свечение! Это считается крайне благоприятным знаком! В течении нескольких лет после появления кометы нашу планету всё же ждут очень хорошие события.

Для наших читателей приведу пояснения к цвету хвоста кометы из книг древних мудрецов-звездочетов. Опасные цвета кометных хвостов: бледный – простудные болезни, яркий и бледный – болезни с температурой, по типу горячки, бледно-красноватый - корь, краснуха, бледно-голубоватый – инфекционные желудочно-кишечные болезни, бледно-желтый – нервные расстройства.

Благоприятные цвета кометных хвостов: зеленый, синий, золотой, ярко-желтый, фиолетовый. Из них зеленый хвост был у кометы ИСОН в 2013 году, а у кометы C/2020 F3 (NEOWISE) сразу два хвоста - синий и золотой.

Комета благоприятна. Комета C/2020 F3 (NEOWISE) будет одним из ярчайших небесных тел 21 и 22 июля 2020 года. В это время Солнце будет переходить из зодиакального знака Рак и зодиакальный знак Льва. Любые медитации, в которых будут загаданы желания, будут обеспечивать их исполнение в течение нескольких лет! Поэтому не забываем о позитивном мышлении! Именно в эти дни, 21-22 июля позитивное мышление принесет максимальный практический эффект.

И самое интересное! Комета C/2020 F3 (NEOWISE) прошлый раз появлялась в небе Земли в период зарождения цивилизации древнего Египта! Которая дала начало многим другим цивилизациям. Это же событие (зарождение новой цивилизации из недр нашей) возможно и в настоящее время, после появление кометы в наших небесах!

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