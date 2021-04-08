Коли ретроградний Меркурій 2021 року: дати та як уберегтися

2021 року Меркурій перебуватиме в ретроградному русі тричі: перший такий випадок випав на 30 січня – 21 лютого, ще два очікуються з 30 травня по 23 червня та з 27 вересня по 18 жовтня.

Вважається, що в період ретроградного Меркурія процеси, яким протегує ця планета, сповільнюються й навіть порушуються. Як уберегтися від негативного впливу, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, у результаті якої з Землі здається, ніби планета рухається в зодіаку в зворотному напрямку. Так відбувається близько трьох разів на рік через різну швидкість руху Меркурія та Землі, коли планети перебувають по одну сторону від Сонця.

Кожна планета Сонячної системи є ретроградною. На думку астрологів, у такому положенні небесні тіла втрачають контроль над сферами життя, яким вони протегують.

Ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, у результаті якої з Землі здається, ніби планета рухається в зворотному напрямку Pixabay

Як ретроградний Меркурій впливає на життя людей

Вважається, що Меркурій відповідає за такі області, як торгівля, освіта, фінанси, кар'єра, обмін інформацією. З цієї причини дані сфери виходять з-під контролю, коли планета перебуває в ретроградному стані, вважають астрологи.

Так, на думку відомої астрологині С'юзен Міллер, ретроградний Меркурій є єдиним явищем, яке "зачіпає всіх в усіх напрямках". Але найбільше він впливає на Діву і Близнюків, оскільки керує цими знаками. "У цей час світ перебуває в постійному русі й створюється відчуття загального хаосу", – переконана Міллер.

Вважається, що Меркурій відповідає за такі області, як торгівля, освіта, фінанси, кар'єра, обмін інформацією Pixabay

Як захиститися від впливу ретроградного Меркурія

У період ретроградного Меркурія астрологи рекомендують уникати серйозних починань, поїздок і тривалих подорожей, важливих покупок і великих грошових інвестицій.

Також необхідно відкласти прийняття складних рішень, значимі ділові зустрічі й угоди – до того моменту, коли Меркурій повернеться до свого звичайного руху. Повернення в колишні стосунки в період ретроградності також може обернутися невдачею.

У період ретроградного Меркурія астрологи рекомендують уникати серйозних починань Pixabay

Крім того, рекомендується більше відпочивати, відновлювати сили. Можна зайнятися розвитком вже початих проектів, переоцінкою життєвої ситуації, позбутися непотрібних речей.

Водночас варто проявляти особливу уважність і обережність, а також забезпечити резервне копіювання всієї роботи.

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