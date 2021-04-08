Коли ретроградний Меркурій 2021 року: дати та як уберегтися

2021 року Меркурій перебуватиме в ретроградному русі тричі: перший такий випадок випав на 30 січня – 21 лютого, ще два очікуються з 30 травня по 23 червня та з 27 вересня по 18 жовтня.

Вважається, що в період ретроградного Меркурія процеси, яким протегує ця планета, сповільнюються й навіть порушуються. Як уберегтися від негативного впливу, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, у результаті якої з Землі здається, ніби планета рухається в зодіаку в зворотному напрямку. Так відбувається близько трьох разів на рік через різну швидкість руху Меркурія та Землі, коли планети перебувають по одну сторону від Сонця.

Кожна планета Сонячної системи є ретроградною. На думку астрологів, у такому положенні небесні тіла втрачають контроль над сферами життя, яким вони протегують.

Ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, у результаті якої з Землі здається, ніби планета рухається в зворотному напрямку. Джерело: Pixabay

Як ретроградний Меркурій впливає на життя людей

Вважається, що Меркурій відповідає за такі області, як торгівля, освіта, фінанси, кар'єра, обмін інформацією. З цієї причини дані сфери виходять з-під контролю, коли планета перебуває в ретроградному стані, вважають астрологи.

Так, на думку відомої астрологині С'юзен Міллер, ретроградний Меркурій є єдиним явищем, яке "зачіпає всіх в усіх напрямках". Але найбільше він впливає на Діву і Близнюків, оскільки керує цими знаками. "У цей час світ перебуває в постійному русі й створюється відчуття загального хаосу", – переконана Міллер.

Вважається, що Меркурій відповідає за такі області, як торгівля, освіта, фінанси, кар'єра, обмін інформацією. Джерело: Pixabay

Як захиститися від впливу ретроградного Меркурія

У період ретроградного Меркурія астрологи рекомендують уникати серйозних починань, поїздок і тривалих подорожей, важливих покупок і великих грошових інвестицій.

Також необхідно відкласти прийняття складних рішень, значимі ділові зустрічі й угоди – до того моменту, коли Меркурій повернеться до свого звичайного руху. Повернення в колишні стосунки в період ретроградності також може обернутися невдачею.

У період ретроградного Меркурія астрологи рекомендують уникати серйозних починань. Джерело: Pixabay

Крім того, рекомендується більше відпочивати, відновлювати сили. Можна зайнятися розвитком вже початих проектів, переоцінкою життєвої ситуації, позбутися непотрібних речей.

Водночас варто проявляти особливу уважність і обережність, а також забезпечити резервне копіювання всієї роботи.

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