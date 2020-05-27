Кого торкнуться фінансові втрати, розчарування і розставання – погляд астролога

Венера з четвертого квітня перебуває в Близнюках, звідки вийде аж восьмого серпня. Таке тривале перебування Венери в одному знаку обумовлено тим, що з 13 травня по 25 червня вона перебуває в ретроградним русі, - розповідає астролог Георгій Лічелі.

Крім цього, Венера буде в напружених аспектах з Марсом і Нептуном в знаку Риб, що ще більше посилить непросту ретроградність.

Ретроградний період Венери – це завжди перегляд фінансових питань, переоцінка відносин як ділових, так і особистих, взагалі перегляд особистої системи цінностей, що стосується партнерства, шлюбу, любові, грошей. Якщо у вашому житті в цих питаннях щось йде не так, як хотілося б, то зараз саме час подумати і поставити собі питання – чому так відбувається?

У негативному варіанті в цей період люди стикаються з фінансовими втратами і кризами у відносинах, які часто закінчуються розривами. І ці втрати як раз і змушують людину переоцінити свою життєву позицію і систему цінностей.

У період ретро-Венери небажано купувати предмети мистецтва, ювелірні прикраси, косметику, парфумерію, вкладати гроші в інвестиційні проекти, реєструвати відносини, проводити косметичні процедури або пластичні операції. Але тут справа не тільки в тому, що можна купити неякісну продукцію, або косметична процедура чи пластична операція пройде невдало, а в тому, що коли Венера повернеться в пряме русло, наші смаки і погляди зміняться. Тому краще 10 разів подумати, перш ніж купувати дорогу річ або вкладати гроші в якийсь перспективний, на перший погляд, проект, або кардинально міняти свою зовнішність, а також зав'язувати нові стосунки, що розраховані на довгострокову перспективу.

Особливу увагу треба приділити напруженому аспекту Венера-Нептун, який максимально проявиться 18 - 25 травня і 25 - 29 липня. Це аспект приносить багато ілюзій, фантазій, розчарувань, обманів і самообманом. Нептун все затуманює і розмиває, і люди часто не усвідомлюють, як потрапляють у владу ілюзій. До 25 травня треба бути особливо уважним і обережним, щоб не стати жертвою аферистів і шахраїв. Якщо вам раптом захотілося посидіти з келихом вина, послухати романтичну музику, помріяти або пожаліти себе, то значить цей аспект зачіпає вас.

Всі народжені з 13 травня по 25 червня в своїх річних прогнозах отримують ретро-Венеру в напружених аспектах до Марса і Нептуна. А це означає, що протягом року в їхньому житті теми відносин, фінансів будуть піддаватися переоцінці, можливо, якісь розчарування, розставання, втрати або прощання з ілюзіями. Взагалі Венера описує не тільки любовні зв'язки, а й уміння вибудовувати відносини, тобто взаємодіяти з людьми. Народжені з 3 по 25 червня до всього перерахованого отримають в річних прогнозах ще затемнення і ретро – Меркурій, тобто, для них майбутній рік буде особливо важливим і значущим.