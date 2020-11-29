Кого чекає кар'єрне зростання у грудні: тарологиня дала астропрогноз для всіх знаків

У грудні 2020 року перед Близнюками й Раками відкриються нові перспективи у професійній діяльності, а ось Стрільці працюватимуть у звичному темпі. Дів і Риб чекає напружений місяць.

Прогнозистка й тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала кар'єрний прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на грудень.

Овен

Ви нині просто невгамовні якісь – за все хапаєтеся, усюди першим намагаєтеся бути – і в кар'єрі, і на м'ясокомбінаті, і на будівництві, але, що найдивніше, усюди встигаєте, хоч вам і важко доводиться.

Телець

Дуже важливо зберігати добру дружню атмосферу скрізь, де б ви не перебували, хоч у колективі, хоч у гуртку за інтересами. Нині вам потрібна підтримка з боку, тому будьте ввічливими й комунікабельними.

Близнюки

Відкриваються нові перспективи, які допоможуть підняти ваш статус, і ви, скориставшись можливостями, можете опинитися на сходинці вище в ієрархічній драбині.

Рак

Зовсім несподівано для себе ви отримаєте чарівний пендель й опинитеся в оточенні більш успішних і просунутих громадян. Не губіться: ви цілком можете їх усіх заткнути за пояс, затьмарити своїми талантами й неординарністю.

Лев

Вам якось не особливо хочеться тепер виявляти активність, тому ви вирішили, що краще попрацювати розумово й вирушили обмірковувати нові ідеї та щосили креативити. І це правильне рішення – так ви можете придумати багато різних корисних речей.

Діва

Роботи у вас тепер – як у дурня фантиків. Дуже напружений місяць у вас виходить, що, втім, не факт, що принесе більше грошей. Але ви вже звикли працювати й не нарікаєте на долю, яку самі обрали.

Терези

Можете весь місяць провести у відрядженнях і різних переміщеннях. Різні обмеження – не для вас писані, ви постійно кудись рухаєтеся й щось робите, не в змозі всидіти на місці.

Скорпіон

Ви занадто запальні нині й готові боротися до кінця, незважаючи ні на кого. Навіть керівництво іноді побоюється вашої рішучості, тому може й бути обережним і не давати вам додаткових повноважень і високих посад.

Стрілець

Завантаженості нині у вас не дуже багато, ви працюєте у звичному темпі, особливо не перенапружуєтеся, більше відпочиваєте, ніж працюєте. Ось і продовжуйте в тому ж дусі, тепер для вас важливіше зберегти себе, ніж досягти висот.

Козеріг

Міжнародні партнери та проєкти в грудні можуть вас просто атакувати, пропонуючи допомогу, можливу співпрацю, роботу. І це буде досить щільне й різноманітне спілкування, чого ви, втім, давно хотіли.

Водолій

Ви хапаєтеся за все, до чого дотягнеться ваше рука й ваша цікавість. Не можна сказати, що це вам приносить якісь кар'єрні або фінансові дивіденди, але свою природну цікавість чужим коштом ви задовольняєте.

Риби

Працьовитості вам не позичати, сил нині вистачає на все. Та й веселитися ви мастаки, особливо тепер, коли нам так не вистачає позитивних емоцій. І ви готові викладатися на всі сто, щоб потішити своїх колег.