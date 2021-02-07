12 лютого настає Новий рік за східним (китайським) календарем, рік Білого Металевого Бика. Раніше я вже розповідав про те, чим особливий 2021 рік. Зараз я хотів би поділитися звичаями і обрядами для святкування китайського Нового року.
Це свято відзначають в Китаї, Гонконгу, Макао, Тайвані, Сінгапурі, Кореї, також інших країнах Азії. Традиційно великий інтерес він викликає і в пострадянських країнах.
Отже, обряди.
1. За 3 дні до свята намагаються позбутися від сміття і бруду в будинку (своєрідна карма-йога – "Я мию не тільки свій будинок, але і свою душу, і свою долю, і свою свідомість"). Починають мити будинки і кімнати з кутів, тільки потім очищають центр приміщення, тоді слід очікувати удачі.
2. Після прибирання всі інструменти прибирання (віники, ганчірки, швабри) також ретельно миють і ховають. Вважається, що від цього удача не залишає будинок. Це співзвучно повір'ями слов'янських народів, коли після прибирання віник ставлять підмітальною стороною догори.
3. На Новий рік і день після нього не користуються ріжучими предметами: ножицями і ножами, щоб не обірвати корисні "енергетичні нитки".
4. Святковий стіл накривають у вітальнях, і ніколи – в спальній кімнаті (щоб удача не заснула).
5. Уникають вимовляти слово "чотири". Число 4 на Сході те саме, що число 13 в забобонах Європи.
6. Також не говорять про чудовиськ і руйнівних духів, щоб не привертати їх в момент зміни пір.
7. Уникають вимовляти слова, що містять частку "не".
8. Руйнівні духи і чудовиська бояться різких гучних звуків, і йдуть з місць, де таких звуків багато. Тому в Новий рік за місячним календарем плескають у долоні, дзвонять дзвониками, запускають феєрверки і петарди, голосно грають на музичних інструментах.
9. У Новорічну ніч (в цьому 2021 році з 11 на 12 лютого) до півночі всі вікна і двері в будинках щільно закриті. Так добро і удача не зможуть втекти, а зло потрапити в будинок. Після півночі двері і вікна відкривають (мається на увазі астрономічна опівночі – Сонце в точці Надіра (Надір – точка, протилежна Зеніту).
10. Червоний колір – символ удачі. Виготовляють червоні ліхтарики, дарують подарунки в червоних конвертах, дві червоні свічки ставлять на новорічний стіл. Однак нижню білизну червоного кольору не використовують.
11. Обов'язкові обрядові страви на столі. 1. Риба. Слово "Риба" і слово "Щастя" в китайській мові співзвучні. Отже, страви з риби і морепродуктів повинні залучити вдалий рік. 2. Пельмені (цзяоцзи). 3. Страви з рису. 4. Салати (в рік Білого Металевого Бика їх буде дуже багато, так як Бик – травоїдна тварина, а також любить овочі і фрукти). 5. Солодкі десерти на рисової основі.
12. У новорічні дні обов'язково відвідують буддійські храми. Відвідування храмів в новорічні дні вважається обрядом залучення величезної удачі. Адже всі 12 тотемів 12 років східного місячного календаря прийшли привітати Будду з просвітленими – і так стали Тотемами Років.
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