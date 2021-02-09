Китайський Новий рік: коли чекати приходу Металевого Бика та що він принесе

З 11 на 12 лютого за китайською традицією настає рік Бика – до цього, після 1 січня, досі господарював Пацюк. Саме після китайського Нового року можна буде відчути певні зміни.

Як OBOZREVATEL розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, саме із 12 лютого ми вже маємо відчути зміни, бо весна захоплює і голови, і серця, а китайський Новий рік – це зустріч весни, коли сонця і світла стає більше і природа оживає.

І назва цього свята, як зазначила експертка, Чунь цзе, перекладається як Свято весни і вважається в Китаї найважливішим святом. Тут немає чітко визначеної дати, бо весна може настати у період між 12 січня та 19 лютого, оскільки припадає на другого молодика після зимового сонцестояння.

Попередні роки Бика – це 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Тож варто згадати, якими вони були персонально для вас, наскільки спокійними чи переповненими подіями, що важливого тоді відбувалося, що особливо запам'яталося. От приблизно таким і буде 2021-й.

"Якщо говорити про загальні тенденції, то, на противагу попередньому знаку, Бик – це тварина велика, сильна та прямолінійна, отже і рік буде відзначатися цими характеристиками. І сприятиме людям сильним та відвертим, а ще працьовитим", – сказала Соломка.

За її словами, не варто випробовувати терпіння Бика і дражнити його, бо це призводить до дуже бурхливої реакції, а враховуючи неймовірну силу цієї тварини, то можемо переживати і бурхливі події, оскільки Бик не довго терпить наругу, а всіляко протестує.

Тож цей рік може бути дуже непередбачуваним, отже, про всяк випадок, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Зазначимо, у п'ятницю, 12 лютого, настане Новий, 2021 рік за китайським календарем. Його покровителем буде Білий Металевий Бик – символ працьовитості, стабільності та впевненості в собі.

Про те, як правильно зустріти свято відповідно до східних традицій, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соломка склала гороскоп для тих, хто народився в рік Щура. За її словами, у 2021 році в них розв'яжуться важливі майнові питання та поліпшиться особисте життя.

Люди, народжені в рік Свині (Кабана), за її словами, можуть стати фінансово успішними у 2021 році.

Ті, хто народився у рік Бика, відповідно до гороскопу Соломки, у 2021-му почуватимуться справжніми господарями: їм щаститиме в усіх життєвих сферах.

Тиграм Металевий Бик принесе спілкування і встановлення нових зв'язків для започаткування власного бізнесу, а у Котів з'явиться набагато більше можливостей та пропозицій.

У тих, хто народився у рік Дракона, 2021-й буде бурхливим та непередбачуваним, сповненим емоційних сплесків. На допомогу можуть прийти медитативні чи дихальні практики.

У Змій рік обіцяє бути творчим – захочеться займатися прекрасними речами, що роблять світ навколо нас більш гармонійним. Змін зазнає особисте життя та навіть зовнішність, а кар'єра може піти вгору.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021 рік. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

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