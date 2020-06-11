Кільцеве сонячне затемнення 2020: коли буде, чим та для кого небезпечне

Кільцеве сонячне затемнення 2020 року можна спостерігати 21 червня. Найбільше воно буде помітним у районі екватора та пройде о 9:40 за Києвом.

Це астрономічне явище збігається з молодиком і днем літнього сонцестояння. На думку астрологів, затемнення 21 червня є унікальним та здатне позитивно вплинути на життя людей. Однак є і небезпека. Що собою являє дана подія, коли і де можна її спостерігати та до чого готуватися, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Кільцеве сонячне затемнення 2020 року відбудеться 21 червня Ілюстративне фото / Pixabay

Що таке кільцеве затемнення Сонця

Кільцеподібне затемнення Сонця – це астрономічне явище, яке відбувається, коли Місяць, що перебуває між Сонцем і Землею, затьмарює собою світило, але кутові розміри Сонця залишаються більшими, ніж кутові розміри Місяця.

Максимальна тривалість повної фази кільцевого сонячного затемнення Сонця складе 38 секунд.

Коли та де можна побачити затемнення 21 червня

Кільцеве сонячне затемнення 2020 року відбудеться один раз – 21 червня о 9:40 за київським часом.

Часткові фази затемнення 21 червня будуть доступні для огляду в більшій частині Євразії. Так, його можна буде побачити в небі над Центральною Африкою, в Південно-Східній Європі, північній Австралії, Саудівській Аравії, Індії, на півдні Китаю та над Тихим Океаном.

Кільцеподібне сонячне затемнення: схема wikipedia.org

Наступне кільцеве затемнення Сонця

Наступне кільцеве затемнення Сонця відбудеться 10 червня 2021 року. Воно буде спостерігатися в північній Канаді, Гренландії і Росії. А 14 грудня 2020 року відбудеться повне сонячне затемнення.

Як вплине на людей затемнення 21 червня

На думку астрологів, затемнення здатні впливати на самопочуття, думки, поведінку людей та їхні відносини. Так, вважається, що затемнення Сонця 21 червня несе позитивні зміни.

Рекомендується проявляти активність, щоб не втратити шанс, наданий долею, але розраховувати варто лише на себе та свою інтуїцію. За появи проблем слід звернутися до свого досвіду – він обов'язково допоможе.

Період затемнення Сонця є сприятливим для пошуку споріднених душ. Є шанс зустріти своє кохання.

Затемнення сонця: як вплине на людей Ілюстративне фото / Pixabay

Кого торкнеться затемнення

Найбільше вплив затемнення відчують на собі Козероги, Терези, Овни та Раки. Ці знаки зодіаку мають бути готовими до змін.

На них чекає різкий поворот долі в протилежну сторону від того курсу, за яким вони слідували останнім часом.

Що не можна робити в затемнення 21 червня

Не рекомендується приймати жорсткі рішення і робити поспішні висновки в тому, що стосується стосунків з близькими й друзями: важливо все добре обдумати і зважити.

Весь червень необхідно контролювати свої емоції і не піддаватися їхньому впливу.

Найголовніше в цей час – бути налаштованим позитивно і оптимістично дивитися на життя. Тоді зміни пройдуть легко і сприятливо для вас.

Що не можна робити в затемнення 21 червня fakty.com.ua

Де дивитися онлайн затемнення 21 червня 2020 року

Дивитися онлайн кільцеве сонячне затемнення можна буде в прямому ефірі на YouTube. Перегляд буде доступний за наступним посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня відкрився "коридор затемнень" – напружений і доленосний період, який завершиться 5 липня місячним затемненням у Раку.