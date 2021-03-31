Гороскоп на квітень: кого чекає успіх у кар'єрі та прибуток

У квітні Левів чекає успіх у всьому, що стосується сімейного бізнесу, Скорпіонів і Терезів – удача в роботі й прибуток, а у Стрільців та Риб у діяльності намічається пауза.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала кар'єрний прогноз на картах таро для всіх знаків зодіаку на квітень.

Овен

Доведеться пережити не дуже динамічний місяць, всі ніби змовилися і тягнуть кота за хвоста, обіцянки не виконують, зустрічі відкладають, доводиться весь час гальмувати, переносити і відкладати до кращих часів.

Телець

У вас зараз налагоджуються прекрасні зв'язки з людьми – колегами, однодумцями, друзями, які будуть брати участь у ваших проєктах, або ви – в їхній роботі. І ви всі разом організовуєте щось нове і корисне для всіх.

Близнюки

У вашій роботі з'являється щось нове та прогресивне, якісь інновації, сучасні технології, які допомагають полегшити вашу діяльність і розробити нові напрями. І це дає вам змогу заробляти ще більше.

Рак

Вашу діяльність зараз характеризують сміливість і рішучість, ваша голова мислить дуже прогресивно, весь час створюючи нові ідеї, які приносять славу і гроші. І ви готові до будь-яких викликів і будь-яких авантюр.

Лев

Спільна діяльність буде особливо успішною, особливо все, що стосується сімейного бізнесу. У вас є всі можливості, в руках – усі важелі влади, тож сміливіше вперед – і будуть у вас і успіх, і гроші.

Діва

Робота в цьому місяці буде вам здаватися якщо не легкою прогулянкою, то веселим святом, яке ви проводите в колі дружного колективу, де ви всіляко підтримуєте одне одного і взагалі більше схожі на сім'ю.

Терези

Без особливих складнощів і напруги ви зараз отримуєте те, що хочете. І кар'єра у вас угору рухається, і грошове забезпечення зростає, і взагалі ви можете собі нашаманити будь-яку потрібну вам суму в будь-який момент.

Скорпіон

Намічається щасливий період, коли вам сприяє удача, вам настільки щастить, що ви можете вийти з досить складних ситуацій не тільки без втрат, але ще й із придбаннями. Це стосується і роботи, і фінансів.

Стрілець

Ваш рух сповільниться, в діяльності настає пауза, і найкраще не проявляти активність через силу, а взяти відпустку або піти в аскезу. Тому що і мізки якось повільно працюють, та й фізичний стан не дуже.

Козеріг

Ви зараз дуже критично налаштовані, вас дратують недоліки інших, і ви готові критикувати всіх і вся, незважаючи на звання та регалії. Але чи буде така стратегія вдалою? Чи станете ви ліпшими від того, що на вас "наїдуть"?

Водолій

Ви отримуєте чудові новини – у вас є всі шанси у подальшому мати хорошу роботу або гарну посаду. І тепер уже від вас залежить, чи будете ви сидіти на місці, чи підете назустріч своїй новій долі.

Риби

Роботи у вас усе більше і більше, в основний робочий час ви можете не справлятися, тому прихоплюєте ще й свій вільний час, але з оплатою праці поки не все так вдало – виникають якісь напруженості.

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