На днях Билл Гейтс в интервью телеканалу Fox, наконец, обозначил границы коронавирусной истории и объявил об окончании пандемии Covid-19 к 2022-ому году. Он сообщил, что конкретно Соединённые Штаты вернутся к нормальной жизни уже следующим летом, конечно, благодаря вакцине. Оставим в стороне тему вакцинации и участия в ней Билла Гейтса, узнаем лучше, как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина.

Интересно, что астрология отвечает на него так же.

Действительно, наступившей осенью и грядущей зимой астрологическая ситуация не изменится в лучшую сторону. Летнее массовое ретроградное движение планет, которое принесло послабление карантина, теперь закончилось: в середине сентября к прямому движению вернулся Юпитер, а с начала октября – Сатурн и Плутон. Именно эти три планеты, проходящие в 2020-ом году по Козерогу, стояли у истоков Covid-19. Их возврат к прямому движению возвращает мир к усилению ограничений и запретов, то есть снова к более жёсткому, по сравнению с летом, карантину.

Однако теперь к влиянию на эти планеты строгого Козерога постепенно начинает добавляться свободолюбивый, но непредсказуемый Водолей: в декабре в знак Водолея переместятся Юпитер и Сатурн и окажутся в том самом судьбоносном соединении, которое несёт миру глобальные перемены через ограничения и ущерб. Влияние соединения Юпитера и Сатурна в Водолее слишком многоплановое, чтобы охватить его в короткой заметке. Если говорить только об интересующем нас вопросе, то чем дальше от периода точности этого соединения (точным оно будет в декабре 2020 года), тем более свободно и раскрепощённо начнём мы себя чувствовать. А значит, тем вероятнее станет полное прекращение общемировых карантинных ограничений.

Происходить это будет постепенно, не во всех странах с одинаковой скоростью. Но к тёплому периоду года ситуация значительно улучшится. К этому времени вступят в действие другие аспекты, которые не поддерживают никаких запретов и ограничений, а наоборот, способствуют свободе контактов и перемещений, активному общению и взаимодействию между людьми. Карантин под влиянием таких аспектов станет невозможен.

Но будет это не раньше, чем к следующему лету. В ближайшие же полгода ситуация не изменится и карантин не закончится. Поэтому наберитесь терпения и учитывайте этот факт при планировании своей жизни.

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