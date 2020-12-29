Холодна повня 30 грудня: чим небезпечна та що не можна робити

У ніч на середу, 30 грудня, буде повня, з давніх часів відома як "холодна" або "повний місяць довгої ночі" через близькість до зимового сонцестояння.

OBOZREVATEL розповідає, як вона може вплинути на людей та як можна вберегтися від негативного впливу.

Яким буде повний місяць у грудні 2020 року

Повний місяць зійде в знаку Рака 30 грудня о 5:28 за Києвом. "Холодним" його називали індіанці Північної Америки, оскільки зазвичай він з'являвся у найморознішу пору року.

Повний місяць зійде в знаку Рака 30 грудня о 5:28 Pixabay

Як вплине на людей повня 30 грудня

Те, що повний місяць буде в знаку Рака, призведе до того, що люди стануть більш схильними до емоцій, високим є ризик образ, конфліктів, труднощів в особистому житті та на роботі, вважають астрологи.

Також у багатьох може погіршитися самопочуття, з'явитися слабкість і занепад сил, проблеми зі сном, нічні кошмари.

Повня 30 грудня може наділити деяких людей надчутливістю: багато хто може відкрити в собі здатність пророкувати майбутнє та бачити віщі сни.

У повний місяць люди стануть більш схильними до емоцій Pixabay

Кого торкнеться холодна повня

Протягом трьох днів – у повний місяць, добу до і добу після нього – висока ймовірність непередбачуваних ситуацій, у яких буде нелегко зорієнтуватися. Напруга може виникнути у стосунках із родиною або коханою людиною. В основному це відчують на собі Діви, Стрільці, Риби та Близнюки.

Як уберегти здоров'я і сили у повню

Дотримуватися здорового способу життя.

Повноцінно харчуватися, усунувши з раціону важку їжу.

Спати не менше ніж 8 годин на добу.

Більше бувати на свіжому повітрі, бути фізично активним.

Що не можна робити в повний місяць

Починати нові справи та проєкти.

Грати весілля.

Загадувати бажання.

Вживати спиртне.

Здійснювати великі купівлі.

Конфліктувати з оточенням.

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