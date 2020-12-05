2021 рік буде поворотним для Водолія, під знаком якого народився президент Володимир Зеленський. У цей знак уже в грудні 2020 року переміщуються відразу дві транзитні планети: Сатурн і Юпітер, відповідно, роблячи на ньому акцент, виділяючи його серед інших знаків Зодіаку.

Крім того, перша половина Водолія й далі перебуває під негативним аспектом від Урану. Усе разом це спричинить досить сильний вплив на початкові градуси знаку Водолій узимку 2021 року.

Оскільки саме в цих градусах перебувають Сонце і Венера в натальному гороскопі президента, нинішня зима стане для нього непростою. Варто нагадати, що весь 2020 рік персональний гороскоп Володимира Зеленського був дуже напруженим за абсолютної відсутності позитивних аспектів. І ось тепер настає своєрідна кульмінація цього напруження, після якої цілком закономірно відбудеться спад.

І хоча істотних позитивних показників у прогнозі президента на 2021 рік, як і раніше, не буде, але й безпросвітного негативу в другій половині року вже не передбачається.

Тепер за порядком.

Перша перевірка на міцність очікує нашого президента в січні – на початку лютого. Тоді відразу кілька транзитних планет утворять напружені аспекти з натальною картою Володимира Зеленського. Особливо неприємними будуть з'єднання Сатурна з його натальним Сонцем і Венерою і квадрат Марса до його натального Місяця. Обидва ці аспекти вказують на важкий період у житті президента, коли він буде змушений давати відповідь за свою президентську роботу (Сатурн – влада, кар'єра, держава), і це викличе в нього щонайменше негативні емоції.

Цілком можливі емоційні вибухи й необдумані вчинки. Його емоційний і фізичний стан буде чутливий до зовнішніх злих атак (квадрат Марса до натального Місяця). Оскільки в астрології кожен аспект має кілька варіантів реалізації, Місяць може не тільки означати емоції й особисте самопочуття людини, але й мати стосунок і до його матері або інших близьких жінок (Місяць – жіноча сутність). Тоді неприємності відбудуться через когось із них.

Також можливий варіант оперативного втручання або поранення, агресивного впливу на організм самої людини (квадрат до Місяця від Марса).

У лютому можуть несподівано спливти компрометувальні факти або ж ззовні раптом надійде інформація, що стосується президента, яка виявиться для нього неприємною несподіванкою. Розв'яжеться ця ситуація до закінчення зими вимушеною зміною намірів і планів для нашого президента: йому доведеться від чогось відмовитися і прийняти абсолютно інші умови.

Другий важливий для нього період очікується восени, на поверненні Сатурну й повторному його зближенні з Сонцем і Венерою в гороскопі Зеленського. Серйозні зміни можуть відбутися на самому початку жовтня, коли відразу кілька транзитних планет також увійдуть у з'єднання з його Плутоном. Утім, цього разу події будуть за часом нетривалими. Це буде разове, без продовжень, напруження, яке, цілком можливо, стосуватиметься особистої сфери життя, а не службової. У всякому разі Сатурн у своїй ретроградній фазі не дійде до точного з'єднання із Сонцем президента. А потім і зовсім повернеться до прямого руху й більше не наблизиться до натальних планет Зеленського.

Ще одним важливим показником прогнозу є Юпітер, який із квітня і до кінця 2021 року куруватиме Зеніт гороскопу президента, тоді як інша значуща планета – Марс – буде проходити нижню (суто особисту, не соціальну) півсферу його натальної карти. Усе разом це вказує на увагу Володимира Зеленського до свого приватного життя й розв'язання ним персональних, приватних завдань, важливість для нього в цей період досягнення особистих цілей. Тобто приватне для нього навесні і влітку 2021 року вийде на перший план.

Треба зазначити, що той же Юпітер час від часу створюватиме опозицію з натальним Сатурном президента, який сам собою стоїть в опозиції до Зеніту його натальної карти. А значить, особливого успіху в справах державної служби у Володимира Зеленського бути не може, у всякому разі без значних зусиль з його боку. Ця опозиція – це напруження, на яке потрібно постійно реагувати, відповідально й чесно виконуючи свої прямі обов'язки. Якщо цього не робити, висока посада може стати для людини непосильною ношею...

Такі основні показники прогнозу для Володимира Зеленського. Варто лише додати, що Уран, який є планетою Водолія й означає раптовість і непередбачуваність, 2021 року активно впливатиме на події всієї Землі. І, звичайно, на долю самих Водоліїв. Тому можна очікувати, що багато чого в житті Володимира Зеленського прийдешнього року вирішить випадок, якась неординарна ситуація або раптовий поворот подій.