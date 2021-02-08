Гороскоп здоров'я на тиждень: на що звернути увагу

Із понеділка, 8 лютого, Тельцям порадили зайнятися фізичними навантаженнями, Дівам звернути увагу на харчування, а у Козерогів збільшиться ймовірність нещасних випадків на дорозі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз здоров'я для всіх знаків зодіаку на 8-14 лютого.

Овен

Можуть загострюватися питання, пов'язані з репродуктивною сферою, тому романтика романтикою, але й про здоров'я треба дбати. І не ставити рекорди з кількості та тривалості, а більше берегти себе та партнера.

Телець

Тривале перебування вдома чи взагалі в малорухомому стані призводить до сумних наслідків, коли організм працює не так, як треба. Тому посилюйте фізичні навантаження, робіть якісь вправи.

Близнюки

Загалом вам потрібно більше ходити, рухатись, відновити чи започаткувати тренування, але цього тижня потрібно це робити досить м'яко і обережно, тому що слабка опорно-рухова система і є вірогідність отримати якусь травму.

Рак

Час від часу людині потрібно сумувати, усвідомлюючи скороминущість буття, але тут головне – не надто заглиблюватись, бо так недовго і до клінічної депресії скотитися. Словом, цього тижня здоров'я вимагатиме більше позитивних емоцій.

Лев

Хоча вам і веселіше серед людей, але цього тижня варто якось обмежити коло спілкування, особливо якщо ви переймаєтесь питаннями вірусних захворювань. Попрацюйте на самоті, віддалено.

Діва

Бажано особливу увагу цього тижня звернути на харчування, бо через нерозбірливість у їжі можете отруїтися несвіжими продуктами чи просто занадто багато їсти, і через те організм не сприйматиме їжу належно.

Терези

Може бути безсоння чи якісь тривожні стани через те, що попереду невизначеність, незрозуміло, що відбувається і чим усе це закінчиться. Потрібно буде знайти якісь засоби заспокоєння, щоб уява не малювала картини апокаліпсису.

Скорпіон

Ваш мозок надто напружено працює, ще трохи – і він застрайкує. Тому, щоб не довести себе до такого стану, перемкніться на якийсь інший вид діяльності, замість ментальної роботи більше виконуйте фізичну.

Стрілець

Загалом стан здоров'я не викликає особливого занепокоєння, хіба що ви можете доглядати за іншими членами родини, які зараз хворіють, приміром, за дітьми, або з вами трапляться якісь дитячі хвороби.

Козеріг

Будьте обережні під час будь-якого пересування, бо у вас збільшується вірогідність нещасних випадків у дорозі і на дорозі. Тому і кермуйте уважніше, і за поручні тримайтеся, і паском безпеки користуйтеся.

Водолій

Може спостерігатися повна виснаженість, коли просто немає сил на будь-що, коли ані задоволення, ані стимулятори вже не дають нічого організму. Тому краще не доводьте себе до такого стану.

Риби

Краще триматися подалі від великої кількості людей і не лише через дотримання дистанції та карантинних заходів, бо збільшується вірогідність травматичних випадків, пов'язаних зі скупченням людей і з вашою неуважністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лютий 2021 року стане для Тельців місяцем талану – вони отримуватимуть вигідні пропозиції і гроші, а Леви вирушать у дорогу вирішувати важливі справи.

Також тарологиня склала гороскоп здоров'я для всього зодіаку на лютий – Левам і Рибам потрібно бути уважнішими у дорозі, а Тельцям, Козорогам і Водоліям – більше рухатися.