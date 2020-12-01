Гороскоп здоров'я на грудень за картами Таро: на що звернути увагу

У грудні 2020 року багатьом знакам потрібно поберегти здоров'я – Тельцям стежити за кишковим трактом, Левам зайнятися фізичними навантаженнями, а Водоліям – звернути увагу на свій емоційний стан. Овнам рекомендують стежити за тиском.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз здоров'я по картам Таро для всіх знаків зодіаку на грудень.

Овен

Ви занадто перевантажені, особливо голова напружено працює, і дуже часто нервуєте, тому збільшується ймовірність підвищення тиску і всіх проблем, із цим пов’язаних. Тому дещо збавляйте оберти і стежте за тиском.

Телець

Загалом цей місяць не надто для вас небезпечний у плані здоров'я. Хіба що уважніше потрібно ставитися до кишкового тракту і не їсти всього підряд, а трохи обмежити вуглеводи і загалом бути скромнішими у їстівних задоволеннях.

Близнюки

Обережніше будьте, контактуючи з різними людьми. Ну про дотримання соціальної дистанції уже всі пам'ятають. Також вам варто відкласти до кращих часів близькі контакти, побачення, живі зустрічі.

Рак

Вам просто ніколи хворіти, бо є чим займатися, у вас саме жнива, якщо так можна сказати. Тож стан здоров'я не викликає занепокоєння, ви в міру навантажуєте усі системи, даєте собі відпочинок і правильну їжу.

Лев

Оскільки ви нині дуже активно працюєте розумово, то не завадило б і тіло якось навантажити для рівноваги. Тому знайдіть для себе оптимальні фізичні навантаження, різні вправи чи просто довгі прогулянки започаткуйте.

Діва

Єдине, що вам нині загрожує – це фізичне та розумове виснаження, бо ви занадто жваво кинулися працювати, підгрібаючи під себе всі обов'язки. Давайте собі і час на відпочинок, щоб зовсім не злягти знесиленими.

Терези

Уникайте протягів та переохолодження, бо зараз ви досить відкриті і беззахисні перед застудами, та й імунітет може не надто добре справлятися. Ну і дотримутесь усіх тих заходів безпеки, що з кожної праски нині лунають.

Скорпіон

Бережіть свої нерви, бо вони у вас нині, як струни. І ви можете заводитися з півоберта і вихлюпувати свій гнів та агресію на усіх, хто поряд. Рідні то може і стерплять, а от зі сторонніми такий фокус не пройде - можна і обратку отримати.

Стрілець

Немає причин занадто турбуватися про здоров'я. Єдина небезпека - підхопити ментальний вірус і дивлячись на всю цю вакханалію навколо, вирішити, що й ви раптом захворіли. А краще більше відпочивати і не дивитися телевізор.

Козеріг

Будьте особливо обережними у всьому, що стосується пересування, автомобілів, доріг, не спішіть надто, коли самі з кермом, дивіться під ноги і на машини, коли переходите вулицю.

Водолій

Час від часу накриватиме сум і депресивний стан, ви шукатимете у себе ознаки хвороби, хтось навіть знаходитиме. Краще у такий період просто відлежатись і відіспатися, без зайвих ліків і нервів.

Риби

Можуть вилізти якісь старі болячки, які мало не з дитинства вас переслідують, ну щось типу ангіни. Але краще не заморочуватися занадто з їх приводу, нічого серйозного за ними не стоїть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що в 2 021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжню любов, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!