Гороскоп здоров'я на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

У 2021 році багато кому варто поберегти своє здоров'я – не тільки фізичне, а й емоційне. Так, наприклад, Овнам радять не займатися самонавіюванням, Дівам не закривати себе в чотирьох стінах, а Водоліям не піддаватися меланхолії. Водночас Ракам потрібно зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася прогнозом здоров'я для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2021 рік.

Овен

Все, що вам загрожує, – це те, що ви самі собі придумаєте. Наприклад, можете надивитись експертів із телевізора чи наслухатись розповідей інших і почати щось у себе там вишукувати. І знаходити. Бо самонавіювання – то велика сила.

Телець

Бережіть ноги та горло, тримайте їх у теплі, не переохолоджуйтесь самі, але не забувайте про загартовування. Бо неприємностей зі здоров'ям можна очікувати хіба що від застуд та переохолодження.

Близнюки

Здоров'я обіцяє бути міцним та стабільним, особливо якщо ви вмієте дотримуватися рівноваги та гармонії в усьому: роботі та відпочинку, задоволеннях та самообмеженні, наповнені та очищенні.

Рак

Цього року вам потрібно зміцнювати спину і працювати над м'язами, які її підтримують. Звичайно, всього не можна передбачити, зате можна планомірно зміцнювати себе, щоб нівелювати вплив негативних чинників.

Лев

Більше уваги приділяйте правильному харчуванню, щоб у вашому раціоні вистачало всього, що потрібно для повноцінного функціонування організму. Бо ви можете на чомусь економити, чи не приділяти уваги якимось продуктам, і це позначиться на здоров'ї.

Діва

Не зачиняйте себе в чотирьох стінах – це не принесе вам ані задоволення, ані здоров'я. Навпаки, більше рухайтесь, і бажано – на свіжому повітрі, ближче до природи. В ідеалі – мати клаптик землі, де би ви і задоволення отримували, і працювали, і мали можливість вільно дихати.

Терези

Ключ до покращення стану здоров'я – у русі, активності, діяльності. Робіть щось, ходіть чи бігайте, махайте руками і займайтеся спортом для задоволення. І тоді можуть відійти навіть ваші хронічні хвороби, до яких ви вже пристосувалися.

Скорпіон

Загалом, здоров’я вас не надто тривожить, якщо ви, звичайно, дотримуватиметесь розумного графіка. Бо трудоголізм – це теж хвороба, особливо коли ви вже не можете переключатися на щось інше й заганяєте себе до досить непродуктивних станів.

Стрілець

Варто привести в норму харчування та знаходити відраду й задоволення не лише у смачному. Бо заїдаючи усі проблеми, маєте усі шанси не лише набрати вагу, а й запустити цілий комплекс проблем, що відобразяться на всьому організмі.

Козеріг

Будьте особливо уважними до будь-яких дивних проявів організму, це не той випадок, коли можна знехтувати такими промовистими сигналами. Тому краще звертайтеся до медицини за перших симптом негараздів.

Водолій

Сум та розчарування можуть нашкодити вам більше, аніж будь-які віруси. А ви зараз дуже схильні до меланхолії, і це сприяє зниженню імунітету. Тому терміново починайте шукати якісь радості в житті і зміцнювати стійкість організму на всіх рівнях.

Риби

Бережіть серце й менше висловлюйте претензій до інших людей. Вони не зобов'язані відповідати вашим сподіванням та уявленням про них. А от стосунки це зіпсує, що можна позначиться на вашій серцево-судинній системі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що в 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжню любов, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.

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