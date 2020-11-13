Гороскоп на вихідні за картами Таро для всіх знаків Зодіаку: якими будуть 14 і 15 листопада

Гороскоп для більшості знаків Зодіаку на 14 і 15 листопада прогнозує спокій, відпочинок та час у колі близьких людей. Водночас Овнів чекає подорож, Левів – нові стосунки, а Стрільців та Козерогів – застілля.

В ексклюзивному прогнозі тарологиня Ольга Соломка розповіла виданню OBOZREVATEL про те, якими будуть субота та неділя. Детальніше – читайте в матеріалі.

Овен

Можливо, доведеться кудись вирушати. Незважаючи на всі обмеження і перестороги, вам потрібно буде пересуватися, хоч на недалекі відстані, але все-таки це буде дорога, зі своїми пригодами, романтикою, новими враженнями.

Телець

Ви за ці дні встигаєте все зробити – і попрацювати, і відпочити, і з потрібними людьми зустрітися, і присвятити час улюбленими захопленням. Словом, вихідні вийдуть дуже насичені й заповнені цікавими справами.

Близнюки

Ви могли багато чого запланувати на ці дні й навіть хвилюватися, що не встигнете з усім впоратися. Але ваші навантаження скасувалися і з'явилося більше вільного часу. Тож не заповнюйте його роботою, а присвятіть собі і як слід відпочиньте.

Рак

Надзвичайно повільно пройдуть ці дні. Ви хотіли б пришвидшити всі процеси, щоб уже отримати результат, але не все залежить від вашого бажання, інколи потрібно, щоб обставини правильно сформувалися, а справи чи люди дозріли до потрібної кондиції.

Лев

Усе йде до того, що нині можуть початися нові стосунки. Раптово обставини складаються так, що ви зустрічаєтесь, потім – бабах! – і ви вже закохані, і вже незчулися, як снідаєте разом і обговорюєте найближчі плани на наступний рік.

Діва

Провести час із родиною – що може бути прекраснішим і банальнішим. Насправді це можуть бути дуже класичні вихідні – зі спільними іграми, жартами, застіллям, коли вам надзвичайно затишно в колі близьких людей, що розділяють ваші цінності.

Терези

Не витрачайте ці дні даремно, краще проведіть більш продуктивно – присвятіть час навчанню та розвитку, вивченню якихось нових дисциплін чи напрямів, опануванню нових корисних навичок чи хоча б кілька нових слів із іноземної мови вивчіть.

Скорпіон

На поверхню можуть вилізти ті страхи, що ви тривалий час ховали в собі, заганяючи якнайглибше. Аж раптом ви віч-на-віч зустрінетеся із тим, чого боялись. І станеться це для того, щоб ви як слід усе роздивились і зрозуміли, що в тому немає нічого страшного.

Стрілець

Пропозицій, як провести вихідні, буде чимало – всі вас смикають, запрошують, і щось пропонують так інтенсивно, що ви просто губитеся в цьому розмаїтті. Але не виключено, що ви не зможете обрати собі щось із всього того і залишитесь вдома.

Козеріг

Вам не уникнути застілля. І немає різниці, чи це буде родинне свято, чи дружня вечірка, чи випадкове потрапляння у гості, але пити-їсти таки доведеться. В ідеалі самим влаштувати щось таке веселе, щоб і вам порадіти, і близьких потішити.

Водолій

Гарні новини покращать вам настрій і налаштують на позитивний лад. Ви втішені тим, що нарешті досягаєте того, про що мріяли і до чого прагнули вже тривалий час. Тож цілі уже майже досягнуто, тому маєте гарний привід відзначити це.

Риби

Ви й самі розумієте, що самостійно вам буде тяжко впоратися із тими завданнями, що зараз перед вами стоять. То можете цілком розраховувати на те, що до вас вчасно прийдуть і правильні підказки та допомога.

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