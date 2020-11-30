Гороскоп від Анжели Перл на грудень 2020: кому пощастить у коханні і на роботі

Всесвітньо відома астрологиня Анжела Перл народилася в Україні, але живе в Австралії. Згідно з її прогнозом на грудень 2020 року, в кінці року на зміну неприємностям і невдачам прийдуть позитивні моменти – майже всі знаки зодіаку чекає спокійне і розмірене життя.

Однак, щоб, підбиваючи підсумки року, можна було порадіти, необхідно зібратися з силами і діяти. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з докладним гороскопом від Анжели Перл для кожного знака на грудень 2020 року.

Овен

Грудень для Овнів буде дещо сумбурним. Представники цього знака будуть розриватися між бажанням змінити роботу або сімейний статус, вирушити в подорож або почати власну справу.

Але якраз саме грудень буде найсприятливішим місяцем для втілення задумів і бажань за умови, що кожне прийняте рішення буде добре продуманим і зваженим. Анжела Перл рекомендує в грудні віддати всі борги і виконати обіцянки, дані протягом року.

На особистому фронті в Овнів буде все відмінно, а ось здоров'ю рекомендується приділити більше уваги. Дефіцит вітамінів призведе до хронічної втоми, також ымовірні проблеми з ногами і судинами.

Телець

Грудень для Тельців буде найбільш сприятливим періодом в 2020 році. Представники знака вдало завершать всі починання і укладуть вигідні угоди, які принесуть прибуток в 2021-му. Тельці, які давно мріяли про власну справу, зможуть відкрити бізнес. Удача буде на їхньому боці в усіх починаннях, не тільки в плані кар'єри, але і в коханні та вихованні дітей.

Представники знака, які давно хотіли позбутися шкідливих звичок, зможуть легко зробити це в грудні. Однак астролог застерігає, що, незважаючи на везіння, розслаблятися Тельцям не варто: відповідальність за всі проблеми потрібно буде взяти на себе, що може зашкодити здоров'ю і самопочуттю.

Близнюки

Для Близнюків грудень ознаменується нестабільністю і повним емоційним виснаженням. Цьому знаку доведеться пройти перевірку на витримку і стійкість до стресів. Напруження додадуть і проблеми на роботі, зміна ділових партнерів та боротьба за вигідні контракти.

Але переживати занадто не варто. Анжела Перл радить зібрати сили в кулак, оскільки в результаті Близнюки зможуть подолати труднощі грудня. Наприкінці року висока ймовірність аварій, тому варто бути обережним за кермом.

Рак

Астролог застерігає Раків від прийняття необдуманих рішень наприкінці року, особливо тих, що стосуються кар'єри. Перед укладенням контракту або початком нового проекту обов'язково слід проконсультуватися з досвідченим юристом.

При цьому не потрібно підозрювати всіх у змові – недовірливість до добра не доведе. Тому рекомендується розслабитися і отримувати задоволення від того, що відбувається, інакше Раки можуть опинитися в глухому куті. Що стосується фінансових справ, у грудні гроші просто не дадуться, прибуток і нагороду потрібно буде заслужити власною працею.

Лев

Левам весь грудень буде здаватися, що весь світ проти них. Представники цього знака будуть намагатися догодити всім, як рідним, так і колегам по роботі. Але в результаті всі будуть незадоволені їхніми стараннями.

Наприкінці грудня висока працездатність зміниться на лінь і апатію. Анжела Перл радить Левам зберігати спокій і позитивний погляд на життя, незважаючи на всі негаразди. До кінця місяця всі налагодиться в особистому житті і на роботі. Крім того, не рекомендується робити великі капіталовкладення і вирушати в далекі подорожі.

Діва

На Дів чекає непростий місяць з конфліктами і непростими ситуаціями. Представників знака будуть турбувати проблеми зі здоров'ям і таємні інтриги, але до кінця року удача все ж згадає про них.

Після 23 грудня напруженість у стосунках з оточуючими спаде повністю, і Діви зможуть із задоволенням приступити до підготовки до новорічних свят. Деякі захочуть наприкінці року затіяти ремонт або змінити місце проживання. Анжела Перл рекомендує сміливо позбуватися непотрібних речей і приступати до реалізації задуманого.

Терези

У грудні в Терезів не передбачається різких зльотів або падінь. Наприкінці року не рекомендуються далекі поїздки; також можливі проблеми зі здоров'ям. Варто бути пильними при спілкуванні з незнайомими людьми – є ризик бути обманутим. Наприкінці грудня в Терезів вірогідні непередбачені витрати.

Скорпіон

Грудень принесе Скорпіонам клопоти з родичами, в них можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Це може втомити Скорпіонів. На роботі варто утриматися від роздратування і бути готовим до всіляких проблем.

Анжела Перл рекомендує завершити всі починання і проекти, навести лад у документах і провести останній місяць року в колі сім'ї. Відмовтеся від далеких подорожей, оскільки висока ймовірність отримання травми поза домом. У грудні у Скорпіонів передбачається безліч приємних зустрічей з давніми друзями і далекими родичами.

Стрілець

Стрільцям у грудні варто проявити обережність, особливо в нових справах і далеких поїздках. Рекомендується перенести їх на останні числа місяця. Також потрібно бути обережними в спілкуванні, щоб не потрапити під чужий вплив.

Вірогідні розбіжності на особистому фронті. Але Стрільці будуть досить мудрими, щоб розібратися з проблемою і не допустити розростання конфлікту.

Козеріг

Грудень буде дуже неоднозначним для представників цього знака. Цей час ідеальний для розвитку романтичних стосунків і зміцнення зв'язків з колегами. Але велика завантаженість на роботі позбавлять можливості відпочити і розслабитися, також не буде вистачати часу на покупку новорічних подарунків для близьких. Наприкінці місяця можливі великі витрати. Після 20 грудня самопочуття і настрій покращаться.

Водолій

Перший місяць зими принесе Водоліям фінансові проблеми. Анжела Перл рекомендує не приймати поспішних рішень. Спілкування з друзями, близькими і дітьми принесе багато позитивних емоцій.

У грудні Водоліїв чекають сюрпризи, проте до будь-яких складнощів і випадковостей необхідно ставитися більш філософськи і не сприймати те, що відбувається, занадто близько до серця, радить астролог. Слідкуйте за здоров'ям і не хандріть, щоб не створювати проблем собі та іншим.

Риби

Для Риб грудень буде сприятливим в плані вирішення сімейних і фінансових проблем, що накопичилися протягом року. Рекомендується завершити всі справи, реалізувати плани – 2021 року шанси зробити це мінімальні – і провести новорічні свята в колі близьких.

Наприкінці місяця не варто влаштовувати важливі зустрічі, особливо по роботі. Краще приділіть увагу родині та дітям, це буде для них найкращим подарунком.

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