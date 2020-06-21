Астрологические прогнозы составляются с использованием нескольких методик. Одна из них основана на анализе аспектов от транзитных планет (тех, которые в реальном времени) к планетам и другим точкам персонального гороскопа человека или государства.

Астрологи часто дают подробное описание текущих аспектов между планетами (тех, которые складываются в тот или иной период в реальном времени), чтобы потом каждый, кто знает свой натальный гороскоп, проверил, резонируют эти аспекты с его натальной картой или нет.

Только в случае резонанса с вашей персональной натальной картой текущие аспекты будут оказывать на вас влияние. Если резонанса нет, можно не брать их во внимание.

Так, в конце мая – начале июня действовал очень агрессивный текущий аспект между Солнцем и Марсом. Он почти не затронул гороскоп Украины, зато сильнейшим образом отразился в гороскопе США – влияние этого аспекта на события в Америке видел весь мир.

Будут ли в ближайшее время другие напряжённые текущие аспекты, которые затронут уже Украину? По счастью, нет.

Во-первых, таких сильных негативных текущих аспектов вообще больше не будет в этом году. Во-вторых, гороскоп Украины на 2020 год вполне благополучен. То есть не содержит серьёзных негативных показателей.

Но всё же осенью в карте Украины появятся множественные, хотя и не очень сильные, напряжённые транзиты. И начнутся они прямо 25 октября, в день местных выборов. Вот такое интересное совпадение…

Это напряжение продлится до самых новогодних праздников. То есть в течение двух месяцев постоянно будут действовать негативные для Украины аспекты, которые не дадут нам расслабиться.

Однако никаких существенных перемен эти аспекты не принесут. Снова, уже в который раз, Украина не сможет сдвинуться с мёртвой точки и с помощью выборов изменить свою жизнь. Снова это будет лишь перетасовка действующих в политике лиц, смена фамилий без реальных перемен для государства.

Интересно, что многим нравятся такие политические игры. Многие искренне считают, что смена персонажей во власти может реально что-то изменить в стране…

Астрология же говорит, что качественных перемен в Украине ещё долго не будет. Пока не поменяется идеология, менталитет, отношение людей к своей роли в судьбе государства.

Над этим в гороскопе Украины работает Плутон, который ещё много лет будет очень медленно, но неумолимо перемалывать наше сознание.

2020 год знаковый в этом смысле для Украины. Но всё же он лишь этап на пути трансформации, начатой в 2013 и имеющей своё завершение в 40-х годах нашего века.