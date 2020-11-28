Оскільки головні астрологічні показники 2021 року починають діяти просто зараз, все, що стосується наступного року, також є справедливим і для грудня 2020-ого. Насамперед потрібно зауважити, що наша країна продовжує перебувати у стані змін, які розпочалися під впливом Плутону у 2013 році і будуть тривати ще багато років.

Зовнішні планети, до яких саме належить Плутон, а також Уран, Нептун та Сатурн, відповідають за соціальні тенденції. Дві з цих планет – Плутон і Сатурн – у 2021 році продовжать суттєво впливати на гороскоп України. Оскільки обидві ці планети мають відношення до влади, уряду, політичної системи, соціальних процесів, – все це залишається головними темами нашого життя у 2021 році.

Ми все ще продовжуємо шукати свій шлях – через втрати, через помилки. Процес формування нової України триває. Але у 2021 році ще одна зовнішня планета – Уран – доєднається до створення подій в нашій країні. І може додати елемент несподіванки, непередбачуваності і раптово порушити більш-менш стабільну ситуацію. Інакше кажучи, у 2021 році на нас чекає якійсь сюрприз. І, скоріш за все, не один.

Судячи з аспектів, є підстави вважати, що ці сюрпризи не будуть надто негативними. В будь-якому разі вони стануть корисними для України, або такими, що підштовхнуть нас у правильному напрямку. І врешті прискорять аж надто повільні зміни у розумінні того, куди і як слід рухатися країні.

Ці зміни вже довгий час відбуваються у нашій свідомості під впливом Нептуну – саме він відповідає за ідеологію; і от у 2021 році Уран створить гармонійний аспект з Нептуном України і дасть можливість подивитися на деякі речі з нового ракурсу, запропонує якісь нестандартні рішення, що в підсумку суттєво вплине на наш світогляд. Втім, Уран – то все ж таки не типове втручання, а щось неординарне, неочікуване, тому варто бути готовими до будь-яких несподіванок.

Що стосується Юпітера, який стоїть на межі між зовнішніми та внутрішніми планетами і бере участь у формуванні як соціальних, так і більш особистих подій, – він продовжує проходити першим домом гороскопу України, що вказує на важливість 2021 року у житті нашої держави.

2020 рік був не надто суворим до нас, незважаючи на загальносвітові негативні явища, саме завдяки позитивному для гороскопу України положенню Юпітера – це він врятував нас від багатьох цілком реальних загроз і катастроф, від яких потерпали інші країни. Зробив це для нас так само, як робить в космосі, коли притягує до себе метеорити, які інакше б загрожували Землі.

Але на відміну від попереднього року, у 2021-ому Юпітер більше не зможе захищати нас від негараздів: він змінить своє положення і перестане бути позитивним для нас. Навіть створить суттєве напруження з особистими планетами гороскопу України. І хоча це не найгірші аспекти в астрології, все ж вони будуть дуже відчутні. Це як коли хтось вас захищав, приймав на себе всі удари, а потім відійшов убік і змусив вас захищатися самостійно.

Несприятливий Юпітер – то необхідність реагувати на виклики життя, робити зусилля, багато уваги приділяти вирішенню проблем. Такі аспекти не можна проігнорувати, перечекати. Вони потребують активного втручання. Найбільш суттєво це напруження ми відчуємо в середині року – від травня до вересня. І потім ще у грудні.

Оскільки в натальному гороскопі України більшість особистих планет стоїть наприкінці Лева – на початку Діви, то будь-який аспект до цієї зони Зодіаку одночасно впливає на багато різних напрямків нашого життя. Саме сюди буде спрямоване напруження від Юпітеру у 2021 році і тим самим спровокує для нас проблеми відразу майже в усьому, в тому числі у матеріальній і фінансовій сфері.

За декілька останніх років це буде перший дійсно серйозний період негативного впливу на матеріальну сферу гороскопу України. Досі таких аспектів майже не було, і навіть, якщо іноді здавалося, що ми вже зовсім збідніли, це було не зовсім так. А ось тепер ми насправді опинимося у складному фінансовому становищі. І не лише фінансовому, адже негативний вплив буде стосуватися відразу багатьох сфер.

Та все ж нас очікує не найгірший рік в порівнянні з іншими, не катастрофічний. Адже в ньому немає аж надто важких показників, з якими неможливо впоратися. Вирішити нагальні проблеми цілком реально. Але лише за умови, що ми будемо це робити. Якщо у 2020 році ми могли собі дозволити не виявляти активність, то у 2021-ому відсидітися не вдасться. Це рік напруження та необхідності реагувати на виклики. 2020 рік був статичним, скутим, малорухомим. На противагу йому 2021 рік повинен стати роком активних, рішучих дій.

Це стосується і народу, і влади, адже Юпітер зачепить всі особисті показники нашого гороскопу. І Місяць, що символізує народ, і натальні Сонце та Юпітер, що мають відношення до влади і самої держави як такої, – всі вони будуть у 2021 році під впливом спонукаючих до дії аспектів. Та й натальний Марс, який саме і означає дію, буде цілком спроможним до активності в нашому гороскопі, не матиме перешкод, тому ніяких причин не відповідати на виклики у 2021 році в нас не буде.

Але, якщо ми не налаштуємося на серйозне вирішення проблем, 2021-ий стане дійсно важким. Адже астрологія лише вказує на можливості, а от реалізовувати їх чи ні – то вже залежить від самих людей.