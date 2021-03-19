Гороскоп таро на вихідні: на Стрільців чекає вдала дорога

Вихідні Овни та Близнюки проведуть у колі рідних, Терези можуть взяти участь у якихось змаганнях чи турнірах, а на Стрільців чекає вдала дорога.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків на 20-21 березня.

Овен

Відпочинок буде активним та насиченим, ви весело проведете час разом із друзями чи колегами, згадаєте старі добрі часи, та й про майбутнє не забудете – можете запланувати створити якийсь спільний проєкт.

Телець

Можливо, вам саме час вирушити у минуле, відвідати родичів чи місця, милі вашому серцю, де вам колись було добре. І відштовхуючись від цих спогадів та ностальгії і набравшись сил, запланувати собі якісь нові подвиги.

Близнюки

Дні будуть присвячені цілковитому відпочинку, обіцяють спокій та повну рівновагу. Та і родина чи оточення вас цілком підтримує, всі відпочивають разом із вами і насолоджуються вихідними.

Рак

Міжнародні перспективи раптом стають все ближчими і цілком реальними, і з вами можуть зв'язатись представники якихось закордонних структур із надзвичайно цікавими фінансовими і творчими пропозиціями.

Лев

Гроші самі себе не зароблять – подумаєте ви і присвятите ці дні доопрацюванню того, що не встигли зробити за робочий тиждень. Та ще й колег своїх постійно смикатимете і не дасте відпочити і їм.

Діва

Зараз ви чомусь вирішите, що потрібно значно обмежити контакти і взагалі заховатися якомога далі від усіх. Це не буде найкращим виходом, але наразі вам це буде дуже корисним і своєчасним.

Терези

Можете взяти участь у якихось змаганнях чи турнірах, де потрібно буде показати свою силу, знання, спритність, чи ще якісь якості чи таланти, які вас виділяють з-поміж інших. І це буде зовсім не легкою прогулянкою, а досить важким завданням.

Скорпіон

Вихідні будуть класичними та передбачуваними – трохи відпочинку, домашніх справ, навіть трохи роботи доведеться зробити. Словом, нічого екстраординарного – все так, як завжди.

Стрілець

Дорога, у яку ви нині зібралися, буде вдалою, і яку б мету ви перед собою не ставили – відпочити, попрацювати, розважитися чи заробити грошей – час ви проведете насичено й усі свої плани виконаєте.

Козеріг

Ви повною мірою скористаєтесь усіма можливостями цих вихідних, а саме – не будете намагатися зайвий раз проявляти активність, а закинете подалі всі справи, вимкнете засоби зв'язку та як слід відпочинете.

Водолій

Прийшов час подумати про додаткові заробітки и створення якихось додаткових джерел прибутку, можливо, якогось невеликого бізнесу, щоб покращити фінансовий стан, та й узагалі більше рухатися.

Риби

У вас на ці дні є грандіозні плани, і це не буде схоже на розслаблення та відпочинок, швидше на роботу, бо вам потрібно буде багато і фізично працювати, і мізки напружувати, і долати якісь складнощі.

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