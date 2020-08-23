Гороскоп Таро на вересень: до кого прийдуть гроші

Гороскоп на місяць вересень 2020 року по картах Таро обіцяє будинок повну чашу Левам, гармонію у відносинах Дівам і активні дії Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп по розкладу Таро Прерафаелітів.

Овен – 5 Пентаклів

Овен – 5 Пентаклів

Після літнього відпочинку ви можете зіткнутися з тимчасовими фінансовими труднощами. В такому випадку вам доведеться присвятити цей місяць відновленню балансу. Але з іншого боку, кажуть, що гроші люблять перебувати в русі. Витративши певну суму, ви тим самим звільняєте місце для нових фінансових надходжень. Той же принцип застосований і до всіх інших сфер, пов'язаних з матеріальністю.

Телець – 8 Пентаклів

Телець – 8 Пентаклів

Це карта грошова. Вона символізує досягнення добробуту своєю власною працею. У вересні вам доведеться чимало попрацювати, але якщо ви приділите належну увагу своїй професійній діяльності, то вже скоро побачите результат в гаманці. Карта також вказує на сімейний бізнес (на ній зображені чоловік і жінка), який також може принести хороший дохід.

Близнюки – 6 Пентаклів

Близнюки – 6 Пентаклів

Це третя грошова карта поспіль в розкладі на місяць. Вона символізує ситуацію матеріальної підтримки і допомоги. Вона говорить про волонтерство, благодійність, а також про фінансові надходження вам, якщо ви в них маєте потребу. У широкому сенсі ця карта символізує обмін матеріальними благами або просто людським увагою. Саме ця тема стане домінуючою для вас у вересні.

Рак – Паж Кубків

Рак – Паж Кубків

На карті молодий хлопець підносить кубок – символ почуття – коханій дівчині. Її немає на карті, але вся атмосфера малюнка наповнена романтикою. Точно таким самим романтичним може стати для вас вересень. Можливо зародження нової любові. Карта також вказує на важливу інформацію, яка стосується справ сердечних. Ще одне її значення – відносини, в яких чоловік молодший за жінку.

Лев – 10 Денаріїв

Лев – 10 Денаріїв

Ще одна грошова карта в розкладі на місяць. Її можна назвати "Дім повна чаша". Вона надзвичайно позитивна і говорить про добробут, достаток і благополуччя всього роду. Карта може вказувати на успішний сімейний бізнес або вдале працевлаштування в компанію, яка заснована на сімейних традиціях. І, нарешті, вона може говорити про інтенсивне спілкування всіх поколінь родини.

Діва – Трійка Кубків

Діва – Трійка Кубків

Ця карта символізує гармонію у відносинах, але не в парі або в сім'ї, а в колективі. Це той випадок, коли команда однодумців досягає прекрасних результатів без явно вираженого лідера. На карті зображений момент святкування успіху. У вересні ви зможете дозволити собі трохи розслабитися і відпочити на лаврах – ви це заслужили. Але не забудьте віддати данину тим людям, без яких успіх був би неможливий.

Терези – 7 Мечів

Терези – 7 Мечів

На карті зображено момент крадіжки. Симпатична дівчина пробралася в стан ворога, викравши кілька розкішних мечів, встигнувши по дорозі зібрати прекрасний букет польових квітів. У цьому місяці ви можете створити проблеми для своїх ворогів або просто обвести їх навколо пальця. Нехай методи вашої боротьби будуть і не дуже законними, але на вас чекає перемога і отримання бажаного.

Скорпіон – Зірка

Скорпіон – Зірка

Традиційно ця карта вважається картою надії. В останні хвилини перед світанком ніч здається особливо темною, але сонце ось-ось зійде, і світ заграє новими фарбами. Якщо ви переживали не надто простий період, то знайте, що, нарешті, він добігає кінця. Відтепер все буде зовсім по-іншому. Карта також може говорити про відновлення здоров'я.

Стрілець – Король Жезлів

Стрілець – Король Жезлів

Це карта, що символізує людину дії. Саме таким активним може виявитися для вас місяць вересень. Ви можете повністю зануритися в діяльність, і чим би ви не займалися, результати будуть чудовими. Ви будете націлені на результат, ефективні, професійні і креативні. Можливо просування по кар'єрних сходах або підвищення авторитету в очах оточуючих.

Козеріг – 8 Жезлів

Козеріг – 8 Жезлів

Ця карта символізує швидку трансформацію, ініціатором якої станете ви самі. Щось нове вибухає в сплячому світі, і пробуджує його від сну. Він більше не буде колишнім. Вересень може стати місяцем прориву, тотального оновлення і відкриття нових неймовірних перспектив. Головне, що потрібно від вас – не боятися змін, не сидіти склавши руки і не зважати на думку оточуючих.

Водолій – Пустельник

Водолій – Пустельник

Головний герой карти – монах, що відправився в дорогу, щоб нести світло Істини тим, хто його потребує. Вересень може бути пов'язаний з відходом від звичного укладу життя, але це відбудеться не під тиском обставин. Так захочете ви самі. Спілкування в цьому місяці може звестися до мінімуму – теж виключно за вашим бажанням. Але є тут і очевидний плюс: поставивши звичне життя на паузу, ви зможете стати новою людиною.

Риби – Лицар Мечів

Риби – Лицар Мечів

Ця карта перегукується з картою "Справедливість" - тут є її атрибути, меч і ваги. Оголена дівчина, осідлавши Пегаса, нагадує богиню правосуддя Феміду. І здається, меч, занесений нею над містом, віщує відплату. Але насправді значення цієї карти позитивно. Вона каже про загострений інтелект і здібність вирішити будь-яку складну задачу. У цьому місяці розум, а не серце, будуть направляти вас.

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