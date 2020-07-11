Гороскоп Таро на тиждень 13-19 липня: хто буде щасливий і багатий

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня 2020 року картах Таро обіцяє повне задоволення Близнюкам, добробут Дівам і здійснення мрії Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен – Паж Денаріїв

Овен – Паж Денаріїв

Вам випала грошова карта. На цьому тижні можливі невеликі грошові надходження або важлива інформація, що стосується матеріальної сфери. Ви можете покласти початок чогось, що в майбутньому принесе хороший дохід. Карта також може вказувати на те, що будь-які оздоровчі процедури підуть на користь.

Телець – Королева Мечів

Телець – Королева Мечів

Це карта незалежності і перфекціонізму. У ці дні у вас може виникнути бажання вирішити всі складні питання одним махом і виключно самостійно. Захочеться змінити обстановку або оточення. Самооцінка суттєво виросте, ви зрозумієте, що здатні на більше, і будете робити кроки до підвищення свого статусу.

Близнюки – 9 Пентаклів

Близнюки – 9 Пентаклів

Вам випала карта повного задоволення собою, своїм домом, сім'єю і оточенням. Причому, цей рай на землі створили ви самі. Крім того, карта грошова, так що з фінансами теж не буде ніяких проблем. Зворотний бік карти – прагнення вічно залишатися в золотій клітці, в ідеальних, стерильних умовах, далеко від реального світу.

Рак – 3 Кубків

Рак – 3 Кубків

Це вкрай позитивна карта, що символізує гармонійну взаємодію з оточенням, а також злагоджений трудовий колектив, який ефективно справляється з будь-яким завданням. На карті зображено момент святкування загального успіху. Можлива тимчасова пауза після відмінно виконаної роботи, відпочинок або приємне спілкування.

Лев – 6 Мечів

Лев – 6 Мечів

Ця карта символізує рух до нових берегів. Можливо, на цьому тижні обставини будуть складатися таким чином, що вам доведеться здати свої колишні позиції. Ви зрозумієте, що обстановка і люди, які вас оточують, не відповідає вашим мріям і цілям. Ви можете зробити рішучі дії, щоб змінити свою долю.

Діва – Імператриця

Діва – Імператриця

Вам випала прекрасна карта, яка символізує багатство і щедрість природи, добробут, здоров'я і насолоду процесом буття. Тиждень обіцяє бути вкрай гармонійним і позитивним. Хороші результати принесуть будь-які оздоровчі процедури. Скористайтеся цим періодом, щоб відновити все, що було зруйновано або пошкоджено – починаючи від ремонту взуття і закінчуючи "ремонтом" відносин.

Терези – 10 Жезлів

Терези – 10 Жезлів

Схоже, що на цьому тижні вам доведеться багато попрацювати. Більш того, вам загрожують перевантаження і стрес. Роботи може бути занадто багато. Одна з причин – ви звикли все робити власноруч. Щоб не підірвати здоров'я, слід розставити пріоритети – зосередити зусилля тільки на найголовнішому. Крім того, частину завдань можна попросити виконати когось іншого.

Скорпіон – 10 Пентаклів

Скорпіон – 10 Пентаклів

Це сімейна, родова карта, а ще – грошова. На цьому тижні можуть активізуватися родинні зв'язки – реальні і віртуальні. Ви можете задуматися над створенням сімейного бізнесу або про кар'єру в компанії, заснованій сім'єю. Карта також може говорити про отримання спадщини або інших матеріальних благ по лінії роду.

Стрілець – 5 Жезлів

Стрілець – 5 Жезлів

Тиждень буде дуже активним. Ви просто не зможете не діяти, коли на ваші переконання, на вашу честь і на ваше місце під сонцем будуть зазіхати. Можуть активізуватися недоброзичливці і заздрісники, вони будуть шукати будь-який привід, щоб звинуватити вас. Головне – покладатися на підтримку друзів, а також діяти бездоганно. Не дайте ворогам жодного шансу.

Козеріг – 6 Кубків

Козеріг – 6 Кубків

Це карта ностальгії і повернення в минуле. На цьому тижні ви можете зустріти людей, з якими не бачилися багато років, і ці зустрічі принесуть масу задоволення. Або побуваєте в місцях, де пройшло ваше дитинство. Використовуйте ці зустрічі, ці спогади і емоції для того, щоб побудувати щось нове в теперішньому – щоб потім, через роки, ви знову могли згадати про це із задоволенням.

Водолій – Смерть

Козеріг – 6 Кубків

Не слід боятися цієї карти – вона далеко не найстрашніша в колоді Таро і далеко не така негативна, як здається. Її головний посил – необхідність "генерального прибирання". Таро радять вам на цьому тижні позбутися всього, що заважає вам йти вперед – від непотрібних зв'язків і непотрібних речей. "Обнуліться", "помріть" і "воскресніть" для нового, кращого майбутнього, яке вже на порозі.

Риби – Сонце

Риби – Сонце

Це найпозитивніша карта в системі Таро. Вона символізує щастя, досягнення мети, благоденство, добробут, любов і радість від усього, що є в житті людини. У ці дні всі темні кути у вашому житті будуть висвітлені яскравим сонцем, ви дізнаєтеся справжню суть речей і більше нічого не будете боятися. Тиждень прекрасно підійде для постановки найамбітніших цілей.

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