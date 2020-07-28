Гороскоп Таро на серпень: хто отримає головний приз

Гороскоп на серпень 2020 року по картах Таро обіцяє зростання доходів Близнюкам, активну діяльність Левам і нову смугу життя Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро "Мікеланджело", створеного за мотивами робіт знаменитого живописця.

Овен – Королева Кубків

Овен – Королева Кубків

Ця карта символізує, з одного боку, емоційну вразливу натуру, а з іншого – людину великої душі, яка завжди готова надати підтримку тим, хто її потребує. Серпень може пройти для вас під знаком ніжних почуттів, приємних емоцій, занять, які принесуть масу задоволення. Будь-яка творча діяльність буде надзвичайно плідною. Крім того, цей період буде відрізнятися гармонійними відносинами з оточуючими – всі конфлікти можна буде залагодити, не докладаючи особливих зусиль.

Телець – Лицар Пентаклів

Телець – Лицар Пентаклів

Ця карта вважається грошовою. Крім того, вона відповідає за весь широкий спектр матеріальних питань, в тому числі здоров'я. Вона надзвичайно позитивна і говорить про те, що в цьому місяці ви можете впритул зайнятися суто земними справами – благо, і ваш знак належить до стихії Землі. Практичність, працьовитість, терпіння, ясні і чіткі цілі – все це стане основою зростання вашого добробуту. Головне – повільно, але вірно просуватися на шляху до мети, не експериментувати і користуватися перевіреними рецептами успіху.

Близнюки – 3 Жезлів

Близнюки – 3 Жезлів

Ця карта несе прекрасний позитивний посил. На ній зображений купець, який, сидячи на березі, спостерігає, як наближається корабель з товаром – його корабель. Це символ впевненої сили і великих перспектив, а також успіху в бізнесі. У серпні ви побачите реальне зростання своїх доходів, але причина – не в диві, а у вашій кропіткій праці, в тому "насінні", яке ви "посіяли" раніше. Можливо, досягнувши вершини на одному терені, ви візьметеся за нове велике діло (на це вказують два жезли позаду головного героя – символ нових можливостей).

Рак – 6 Кубків

Рак – 6 Кубків

Ще одна назва цієї карти – "Владика Насолоди". Її прийнято інтерпретувати двояко. З одного боку, цю карту пов'язують з приємними спогадами про минуле, а з іншого – з новизною, яка може увійти у ваше життя. В останній місяць літа ви можете отримати задоволення від спілкування з "людьми з минулого", від відвідування місць, де колись були щасливі, від зустрічей в родинному колі. Можливо, для вас знову стануть актуальними цінності, від яких ви свого часу відмовилися. Карта також може говорити про покупку предметів, які приносять радість, і про святкування.

Лев – Паж Мечів

Лев – Паж Мечів

Серпень буде дуже активним для вас – перш за все, в контексті інтелектуальної діяльності. Безліч ідей, захоплень, планів, щільне спілкування – реальне і віртуальне. Схоже, у вас не буде і хвилини на відпочинок. Але цей кругообіг буде вам в радість. Можливе отримання несподіваної інформації, звістки про щось, що вас по-справжньому цікавить. У цьому місяці ви можете десятки разів починати якусь справу і стільки ж разів кидати її. Утримання інтересу й уваги до однієї теми буде найскладнішим завданням. А загалом місяць обіцяє бути прекрасним.

Діва – Королева Мечів

Діва – Королева Мечів

Ця карта символізує розумну і незалежну жінку, яка звикла сама керувати своєю долею. Крім того, вона прекрасний мудрий керівник, під керівництвом якої можуть вирішуватися найскладніші завдання. Якщо ви жінка, то в серпні у вас може з'явитися бажання просунутися по кар'єрних сходах, а також наблизитися до ідеалу. Якщо ви чоловік, то домінувати у вашому житті може саме така жінка – незалежна і мудра. У будь-якому випадку, карта несе позитивний посил, і місяць обіцяє бути прекрасним.

Терези – Верховна Жриця

Терези – Верховна Жриця

Ця карта має ще одну назву - "Папесса". На ній зображена жінка, яка присвятила життя служінню Істині, відмовившись від мирських благ. Але це не черниця – вона посвячена у вище знання. Щоправда, не поспішає ним ділитися (про це свідчить її поза). Основне значення карти – таємниця. У цьому місяці ви можете намагатися дізнатися відповідь на важливе для вас питання, але на жаль, це навряд чи вийде. Завісу таємниці відкрити не вдасться. Але є у карти і позитивне значення. Якщо ви якимось чином пов'язані з речами духовного порядку, з екстрасенсорикою, медитацією, проріканням або іншими подібними практиками, серпень буде надзвичайно плідним.

Скорпіон – 8 Пентаклів

Скорпіон – 8 Пентаклів

Цю карту можна назвати так: "Кожна людина – коваль свого щастя". Карта грошова. На ній зображений чоловік, який своїми руками чеканить золоті монети. І виходить це у нього просто чудово. Це карта копіткої праці і гідної винагороди за неї. Крім того, це знак підвищення професіоналізму, майстерності і створення умови для майбутніх хороших доходів. Головна умови для цього – придбання нових знань і навичок, а також знайомства з потрібними людьми. У цьому місяці ви можете навчитися управляти грошовими потоками і закласти фундамент майбутнього добробуту.

Стрілець – 6 Жезлів

Стрілець – 6 Жезлів

Ще одна назва цієї карти – "Владика Перемоги". На ній зображена людина, що вознеслася на небеса і отримала свою нагороду. І все ж карта про нагороду цілком відчутну, земну, а не небесну. У серпні на вас чекає тріумф, визнання заслуг, шана і повага. Мета, до якої ви довго прагнули, нарешті, буде досягнута. Оточуючі по достоїнству оцінять ваші заслуги. Якщо їх помітить і начальство, вас можуть заохотити просуванням по службі. Карта також може вказувати на дуже важливе повідомлення, інформацію, на яку ви давно чекали.

Козеріг – Лицар Мечів

Козеріг – Лицар Мечів

Ця карта має масу суперечливих значень. З одного боку, вона символізує устремління, майстерність, безстрашність, боротьбу за вищі ідеали і гострий розум, здатний вирішити будь-яке завдання. З іншого боку, карта говорить про такі якості, як нетерпимість, гнів, здатність до руйнування і конфліктів. Яке значення програється – "плюс" чи "мінус" - буде повністю залежати від вас. Якщо вам вдасться приборкати руйнівні пориви і спрямувати енергію в мирне русло, місяць буде позитивним. Він принесе перемогу на всіх фронтах.

Водолій – 9 Жезлів

Водолій – 9 Жезлів

На карті чоловік зайнятий зведенням укріплювальних споруд. Він будує високий паркан, який захистить його від атак ворогів. Тим самим Таро радять зайнятися в цьому місяці і вам. Головна тема карти – пильність і готовність. Постарайтеся "підкласти соломку" там, де відчуваєте небезпеку, подстрахуйтесь і не ризикуйте. Атаки недоброзичливців можуть поновитися, але перемога буде на вашому боці. Якщо мова йде про будь-яке захворювання, карта говорить про те, що ви успішно впораєтеся з ним і благополучно відновите здоров'я.

Риби – Зірка

Риби – Зірка

Традиційно ця карта вважається картою надії. Це найтемніша ніч, яка буває перед світанком, але сонце ось-ось зійде, і весь світ в мить перетвориться. У серпні темна смуга життя може змінитися світлою. Ситуації, які здавалися безвихідними, несподівано вирішаться, знову повернеться радість і натхнення, і світло в кінці тунелю стане виразним. У цьому місяці ви можете поправити всі свої справи і здоров'я, знайти баланс між приємним і необхідним і почати будувати плани на майбутнє.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!