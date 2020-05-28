Гороскоп Таро на червень: на кого чекають гроші і любов

Гороскоп на червень 2020 року картах Таро обіцяє благоденство Козерогам, великі гроші Водоліям і вечірки Тельцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на місяць по розкладу Таро. Він зроблений на основі колод Таро "Універсальний ключ" і Таро "78 Дверей".

Карта ліворуч символізує основну тональність місяці. Карта праворуч – головну пораду.

Овен – 10 Пентаклів – Туз Пентаклів

Овен – 10 Пентаклів – Туз Пентаклів

Обидві карти вважаються грошовими, а це значить, що місяць пройде під знаком фінансів. Перш за все, ваш матеріальний добробут буде пов'язаний з сім'єю або з сімейним бізнесом. Допомагати фінансами можуть вам або ж допомогу родичам будете надавати ви самі. Перша карта також говорить про зміцнення сімейних уз. Карта-порада закликає до раціонального розпорядження коштами. Швидше за все, вам це вдасться, оскільки карта дуже позитивна.

Телець – 9 Кубків – Лицар Жезлів

Телець – 9 Кубків – Лицар Жезлів

Перша карта символізує відпочинок в приємній компанії, застілля, неробство, спілкування з друзями, задоволення життям як таким. Можливо, в червні у вас будуть канікули або відпустка. У той же час карта-порада – це карта активних дій. Таро рекомендують використовувати цей період для зміцнення своїх позицій і, можливо, знаходження нової мети в житті – на це вказують відкриті двері.

Близнюки – 5 Мечів – Імператор

Близнюки – 5 Мечів – Імператор

Місяць може пройти під знаком боротьби. Ви виграєте битву або цілий ряд битв, але ризикуєте програти війну. Таро рекомендують поглянути на ситуацію ширше, з боку, більш глобально (на це вказує земна куля біля ніг імператора), дозволити противнику або опоненту в чомусь випередити вас – на певному етапі. В кінцевому рахунку на вас чекає заслужена винагорода, шана і повага – в тому випадку, якщо ви будете готові діяти гнучко, дипломатично, прораховуючи дії на кілька ходів вперед.

Рак – Вищий Суд – Колісниця

Рак – Вищий Суд – Колісниця

У розкладі на червень обидві карти належать до Старших Арканів, а значить, місяць буде доленосним. Перша карта говорить про те, що можливе відновлення справедливості, ситуації вибачення або, навпаки, осуду. Але все ж значення карти більше схиляється до позитивного полюсу. Карта-порада закликає до активних дій і самопрезентації. Не приховуйте свої достоїнства, сміливо заявляйте про себе і не бійтеся брати відповідальність. У червні можливе істотне просування по службі.

Лев – Лицар Пентаклів – Світ

Лев – Лицар Пентаклів – Світ

Обидві карти дуже позитивні. Перша вважається грошовою. Вона символізує планомірний поступальний рух до зміцнення свого добробуту в умовах відсутності перешкод. На карті-пораді зображений момент народження дитини. Вона закликає якщо і не почати нове життя, то внести в нього кардинальні позитивні зміни. Переверніть сторінку життя, вийдіть із зони комфорту, ризикніть, спробуйте те, чого раніше ніколи не пробували, і доля обдарує вас новими прекрасними переживаннями.

Діва – 5 Кубків – Лицар Мечів

Діва – 5 Кубків – Лицар Мечів

Перша карта говорить про те, що ви можете бути незадоволені тим, що маєте. Можливо, як і багатьом іншим в умовах карантину, вам урізали зарплату, і вам це зовсім не сподобається. І все ж Таро радять цінувати те, що є в наявності і вірити, що згодом ви все надолужите. Карта-порада пропонує зібрати сили і долати перешкоди – сил у вас достатньо, а перешкоди не такі вже серйозні, як може здатися.

Терези – 2 Кубків – 6 Мечів

Терези – 2 Кубків – 6 Мечів

Червень пройде під знаком романтики і гармонійного спілкування. Перша карта говорить про те, що відносини з другою половинкою будуть дуже теплими і ніжними, можливо навіть зачаття дитини. Всі конфлікти з оточенням благополучно вирішаться, відновиться мир. Карта-порада говорить про те, що з подорожами поки що слід почекати, навіть якщо кордони в екзотичні країни відкриють, а квитки будуть пропонувати за низькою ціною. Головне – безпека, а гарантувати її на цьому етапі не може ніхто.

Скорпіон – Лицар Мечів – Місяць

Скорпіон – Лицар Мечів – Місяць

Червень обіцяє бути дуже активним, перш за все, в інтелектуальному плані. Вам доведеться вирішувати масу завдань, але сил і розумових здібностей вистачить, ви досягнете успіху. Карта-порада, навпаки, символізує невизначеність, неусвідомлені страхи, загострення почуттів і чуттєвості, а також інтуїції. Вона говорить про те, що не слід покладатися виключно на розум. Бувають ситуації, коли шосте відчуття підказує дію, і вона виявляється найвірнішою. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Стрілець – 4 Пентаклів – Ієрофант

Стрілець – 4 Пентаклів – Ієрофант

Основна карта говорить про те, що в цьому місяці ви можете приділяти особливу увагу збереженню заощаджень – як в прямому матеріальному сенсі, так і в переносному значенні. Може виникнути бажання контролювати всі грошові потоки, а також дії своїх близьких. Постарайтеся не впадати в крайності – ні марнотратство, ні надмірна скупість не ведуть до добра. Карта-порада зображує Папу Римського – "пастуха" в оточенні овець. Таро рекомендують прислухатися до думки моральних авторитетів.

Козеріг – 9 Пентаклів – 5 Жезлів

Козеріг – 9 Пентаклів – 5 Жезлів

Перша карта обіцяє благоденство. Швидше за все, ви будете задоволені своїм добробутом, своїм будинком, своїм оточенням і життям як таким. Але ця золота клітка, зона комфорту, може стати перешкодою до вашого особистого зростання. Саме це має на увазі карта-порада. Вона пропонує зібрати сили, зруйнувати цю ідеальну картинку, зіткнутися віч-на-віч з реальним світом і реальними людьми, які далеко не ідеальні. Це дозволить вам вийти на новий рівень.

Водолій – Туз Пентаклів – Паж Жезлів

Водолій – Туз Пентаклів – Паж Жезлів

У цьому місяці у вас з'явиться нове джерело доходу – доходу чималого. Перша карта символізує допомогу Небес в досягненні матеріального успіху. Карта-порада закликає до власних дій. Приказка каже: "У Бога немає інших рук, окрім наших". Доля буде на вашому боці, обставини будуть складатися сприятливо, на всіх перехрестях буде горіти зелене світло. Вам потрібно лише рухатися в правильному напрямку.

Риби – 7 Пентаклів – Помірність

Риби – 7 Пентаклів – Помірність

Перша карта закликає вас до терпіння. На ній зображений господар саду, який прийшов перевірити, чи не дозрів урожай. Ні, він не дозрів, і чоловік стоїть в нерішучості, не знаючи, що робити далі. Підсумок вашої праці буде задовольняючим, потрібно просто трохи почекати. Карта-порада говорить про те ж: займіться відновленням балансу і власного здоров'я, уникайте крайнощів і екстриму. Проводьте більше часу на природі і в спокійних заняттях, щоб, відновивши сили, почати новий етап успіхів і перемог.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram