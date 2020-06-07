Гороскоп Таро на 8-14 червня: кому світять великі гроші

Г ороскоп на тиждень з 8 по 14 червня 2020 року картах Таро обіцяє досягнення мети Овнам, "перекур" Ракам і трансформацію Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп по картах Таро на червень 2020 року

Овен – Світ

Овен – Світ

Тиждень принесе довгоочікуване досягнення мети. Причому, мети глобальної. Ви вийдете на "плато", звідки відкриється прекрасний вид ваших успіхів і досягнень. Вам буде чим пишатися. Ви будете задоволені тим, що маєте, і тими, хто знаходиться поруч з вами. Саме час поставити перед собою нову амбітну мету. Чи не так?

Телець – 10 Денаріїв

Телець – 10 Денаріїв

Ця карта символізує міцні сімейні узи і міцні матеріальні позиції. У ці дні може актуалізуватися тема сімейного бізнесу або діяльності в компанії, в основі якої лежить велика родина. Не виключено, що на цьому тижні ви будете спілкуватися з родичами частіше, ніж зазвичай, і головною темою бесід будуть гроші. Але карта надзвичайно позитивна, тому проблем не передбачається.

Близнюки – 2 Денаріїв

Близнюки – 2 Денаріїв

Ця карта символізує "жонглювання" кількома завданнями, які вам треба буде розв'язати. Буде потрібно проявити гнучкість і вміння швидко переключатися з однієї теми на іншу. Карта також вказує на те, що вам можуть зробити кілька пропозицій нової роботи або підвищити по кар'єрних сходах. Так чи інакше, цей період буде дуже активним і продуктивним.

Рак – 9 Жезлів

Рак – 9 Жезлів

Це карта останнього "перекуру" перед тим, як зробити фінальний ривок до мети. На цьому тижні Таро радять вам ретельно підготувати свою перемогу. Продумайте кожен свій крок, кожне слово, щоб не дати супернику жодного шансу. Карта також може вказувати на останні сумніви біля підніжжя вершини: а чи потрібна мені вона? Але пройдено надто довгий шлях, щоб відмовлятися від мрії.

Лев – Паж Кубків

Лев – Паж Кубків

Ця карта – символ нової любові. Вона обіцяє дуже романтичний тиждень, коли міркування раціональності відійдуть на другий план. Ви можете "витати в хмарах", нудьгувати за неймовірними пригодами з новим коханим (коханою) і навіть реалізувати ці мрії. Карта також може говорити про любовне "послання" - інформацію, передану будь-яким способом, яка стосується серцевих справ.

Діва – 7 Мечів

Діва – 7 Мечів

На цьому тижні підвищується ризик матеріальних втрат. На карті зображений злодій, що заліз в будинок і забрав 5 дорогоцінних предметів. Втрати не будуть тотальними (2 меча залишилися недоторканими). Щоб убезпечити себе, Таро рекомендують з особливою обережністю підходити до будь-яких привабливих пропозицій, не ділитися з малознайомими людьми важливою інформацією і по можливості зміцнити свої вхідні двері.

Терези – Вищий Суд

Терези – Вищий Суд

Ця карта обіцяє період трансформації. На ній зображена сцена "останнього суду". Хтось падає в прірву, хтось, пройшовши вогняне хрещення, підноситься до небес. Ці дні будуть пов'язані з особливим випробуванням і з особливим шансом відновлення і радикальних змін в житті. Порада Таро: не тримайтеся за те, що давно віджило і заважає рухатися вперед. Довіртеся Долі і слідуйте за її знаками.

Скорпіон – Зірка

Скорпіон – Зірка

Ця карта – карта надії. Вона символізує найтемнішу ніч, яка буває перед світанком. Це переддень нової, світлої смуги життя, яка ось-ось настане. Від вас вимагається лише проявити терпіння і віру в краще. Карта також може вказувати на здійснення давнього бажання, коли мрія стає реальністю.

Стрілець – 8 Денаріїв

Стрілець – 8 Денаріїв

На цьому тижні вам належить довести собі і світу, що ваше щастя знаходиться в ваших руках. Завдяки власним зусиллям, ініціативі та цілеспрямованості вам вдасться домогтися небувалих висот в кар'єрі і зміцнити своє матеріальне становище. Головне – засукавши рукава, взятися за роботу і поступово, крок за кроком, будувати своє краще майбутнє.

Козеріг – 7 Денаріїв

Козеріг – 7 Денаріїв

Це карта терпіння і очікування. На ній зображена жінка, яка прийшла в сад, щоб зібрати врожай. Але на жаль, плоди ще не дозріли. Вона сидить в нерішучості, що ж робити далі. На цьому тижні ви можете не отримати те, на що розраховували. Але якщо ви проявите витримку і не відмовитеся від мети, ваш "урожай" перевершить всі очікування.

Водолій – 5 Жезлів

Водолій – 5 Жезлів

На цьому тижні на вас очікує боротьба. Можливо, спортивна і благородна, а можливо, за місце під сонцем. Можуть активізуватися конкуренти і недоброзичливці, і вам доведеться напружити всі сили, щоб протистояти їм. Таро рекомендують ретельно обдумувати кожен свій крок і кожне слово, щоб не дати їм жодного шансу спіймати вас на помилці.

Риби – Паж Денаріїв

Риби – Паж Денаріїв

Це грошова карта, яка обіцяє невеликий, одноразовий, але приємний фінансовий приз. На цьому тижні ви можете отримати премію або іншу винагороду. Швидше за все, вона буде несподіваною і порадує вас. Карта також може вказувати на важливу інформацію, що стосується фінансів. Якщо така надійде, обов'язково прийміть її до відома і використовуйте для зміцнення свого добробуту.

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