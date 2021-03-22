Гороскоп таро на 22 березня: на Стрільців чекають зміни та гроші

Понеділок, 22 березня, стане для Близнюків дуже активним днем – доведеться багато рухатися і ухвалювати рішення, у Дів з'явиться можливість зустріти потрібну людину, а на Стрільців чекають зміни і гроші. Риби в цей день зможуть отримати нові можливості для самореалізації.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для всіх знаків по картах таро на 22 березня.

Овен

Юридичні питання, які вам сьогодні потрібно буде вирішити, потребуватимуть дуже серйозних підходів і ментальної роботи. І якими б мудрими ви не були, може знадобитися ще й стороння допомога більш досвідченого фахівця.

Телець

Вас ніби значно обмежили у пересуванні, наставили купу кордонів і перепон, і ви нічого не можете зробити, хіба що переосмислювати якісь важливі для себе речі і багато чого усвідомлювати.

Близнюки

Починається певна активність, на противагу від попереднього періоду, коли ви ніби завмерли, сьогодні ви ніби відроджуєтесь для нових справ: будете багато рухатись, приймати рішення, піднімаєте планку своїх запитів все вище і вище.

Рак

Нині вам притаманні сміливість, нестриманість та навіть авантюризм, ви вже не хочете тихенько сидіти у нірці, вам всесвітнє визнання подавай, а воно не можливе без певного хайпу та готовності заявляти про себе.

Лев

Поки ви не можете рухатися досить активно, то потрібно використати цей час для того, щоб навести лад навколо себе, розчистити простори, скласти детальні плани, навчитися діяти не спонтанно, а за певними правилами та розкладом.

Діва

Обставини складаються для вас дуже вдало, особливо того, що стосується зустрічей та контактів. Є вірогідність несподівано зустріти саме ту людину, яка вам потрібна, зав'язати стосунки, які призведуть до блискучих результатів.

Терези

У вас нині дуже чимало планів, потрібно про все завчасно подумати, все встигнути, роздати іншим доручення, проконтролювати виконання, та й самим чогось мудрого утнути. А головне – закласти підвалини майбутнього.

Скорпіон

Повстане надзвичайно складне завдання – організувати якісь групові зустрічі, чи святкування і при тому у вас буде зовсім обмежений бюджет, тож доводиться досить ретельно все готувати, підбирати, враховувати кожну копійку.

Стрілець

Кардинальні зміни приносять шалені гроші. А може шалені гроші приносять грандіозні зміни… Словом, у вас тут все в одному флаконі – трансформація життя і великі гроші трапляються одночасно.

Козеріг

Матимете нагоду проявити усю свою силу та могутність, виявити сміливість, місцями може навіть нерозсудливість, але це теж має місце бути. Але ви сьогодні усвідомите, що здатні на справжні подвиги.

Водолій

Навколо вас сьогодні збирається добірне жіноче товариство і ви можете гуртом вигадати щось надзвичайно цікаве, оригінальне та потрібне вам усім. Чи то якесь спільне святкування, чи дружні посиденьки з приємними елементами.

Риби

Пропозиції, що сьогодні надійдуть, відкривають перед вами нові двері і нові можливості себе реалізувати. А ще вони вам додадуть певної сміливості, і навіть нахабства, що теж не будуть зайвими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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