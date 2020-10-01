Гороскоп Таро на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку: якою буде п`ятниця

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 жовтня пророкує, що когось очікує кар'єрне зростання, а когось несподіваний поворот у житті. Деяким представникам зодіакального кола потрібно бути обережними та не марнотратними в цей день.

В ексклюзивному прогнозі тарологиня Ольга Соломка розповіла виданню OBOZREVATEL про те, якою буде ця п`ятниця. Детальніше – читайте в матеріалі.

Овен

Колеги випробовуватимуть вас на міцність і перевірятимуть на "слабо". Це може статися зовсім не спеціально, але вам таки доведеться погратися в конкуренцію і взяти участь у перегонах. І ви, і ваша репутація від цього тільки виграють.

Телець

Ваші обов'язки можуть розширитися, але тим цікавіше вам працюватиметься. Просто сприймайте ці нововведення як іще одну спробу розкрити свої можливості та показати іншим всі свої найкращі сторони.

Близнюки

Зараз ви стаєте для інших прикладом, як потрібно працювати, таким собі дороговказом і майже ідолом, на кого рівнятимуться і кого наслідуватимуть. Так, збільшується відповідальність, але все це відбувається своєчасно. Адже саме про це ви колись мріяли.

Рак

День сприятливий для навчання. І не говоріть, що вам уже пізно сідати за парту. Бо завжди знайдеться щось таке, чого ви не знаєте, і чому було б цікаво чи корисно навчитися. Тому не гайте час, а придивіться якісь потрібні курси.

Лев

Грошові надходження, які ви отримаєте 2 жовтня, краще інвестувати у якусь корисну справу. Чи то придбати собі щось потрібне для роботи, чи то витратити на нові знання, чи на матеріали, але вкладіть їх кудись конкретно, а не розвійте за вітром.

Діва

Є всі шанси витратити на шопінг цілий статок, а потім дивуватися, як можна було так бездумно вчинити. Краще 2 жовтня різко обмежити собі бюджет, щоб не було спокуси спустити його на різні дурниці заради хвилинного емоційного підйому.

Терези

Вибір, який перед вами постає, може бути досить непростим, адже для вас неймовірно складно вибрати щось одне. Але чим довше ви вагатиметесь, тим складніше далі буде, адже разом із часом ви витрачаєте і сили, і можливості щось змінити.

Скорпіон

Будьте сьогодні рішучими та навіть нестерпними, не дозволяйте нікому переступати межі, захищайте свою думку і свою територію, бо може з'явитися надто багато охочих вирішувати за вас вашу долю, дії та вподобання.

Стрілець

Голова у вас працює надзвичайно потужно і здатна придумати щось дуже неймовірне. Туди раптом може прийти думка розпочати новий бізнес, чи змінити напрямок діяльності, чи вирушити назустріч пригодам, а то й відкриття якесь зробити.

Козеріг

Будьте особливо уважні до інформації, яка надійде до вас 2 жовтня, адже вона може багато що змінити та переналаштувати вектори вашої уваги й напрямки подальшого руху. Ви раптом можете вирішити розвернутися на 180 градусів.

Водолій

Перед вами відкриваються нові горизонти й ви вже обдумуєте, що б його з собою взяти у новий щасливий світ. Вирушайте лише із вірою в себе й у те, що попереду — нові цікаві етапи, захопливі пригоди та цікаві персонажі.

Риби

Здається, що це найвдаліший день тижня, а може й місяця, бо у вас 2 жовтня є привід порадіти від того, що здійснюється ваш давній задум, реалізується одна з найзаповітніших мрій. Словом, можете святкувати та насолоджуватись перемогою.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп за картами таро на жовтень-2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.