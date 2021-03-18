Гороскоп таро на 18 березня: на Стрільців чекають перемоги

У четвер, 18 березня, Близнюкам доведеться зважитися на певні кроки, у Дів можуть виникнути проблеми із фінансуванням, а на Стрільців чекають перемоги одна за одною.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків на 18 березня.

Овен

Хоча для вас це не надто притаманно, але сьогодні ви будете ну дуже правильними, дотримуватиметесь усіх правил та умовностей, поводитиметесь просто бездоганно, як на прийомі в англійської королеви.

Телець

Для вас нині характерні тривалі роздуми та вагання, ви ніби весь час сумніваєтесь та осмислюєте якісь свої кроки та наслідки від них. І цей день ви присвячуєте не стільки роботі, скільки думкам та висновкам.

Близнюки

Ви тривалий час немов відсиджувалися в окопах, ховалися від чогось чи когось, і нарешті зважилися на рішучі кроки, виходите наперед, бо вже немає куди відступати, та й ховатися вже немає сенсу.

Рак

Настрій буде якийсь піднесений та святковий, ви довго до цього готувалися, і ось нарешті у вас є можливість зібратися разом із приємними вашому серцю людьми і поспілкуватися, обмінятися враженнями та позитивними емоціями.

Лев

Перед тим ривком, що ви замислили, саме час зібратися з думками, написати плани, зважити свій потенціал і, може ,навіть дещо зачекати, як то кажуть, посидіти на доріжку, подумати про те, що ви не врахували.

Діва

Раптово може виникнути проблема із фінансуванням, і вам доведеться переконувати тих, від кого надходять гроші, що вони вам таки потрібні, і ледве не вибивати ці кошти, які належать вам.

Терези

Хтось із ваших близьких потребуватиме підтримки, і не обов'язково фінансової, якась вчасна підказка, порада чи добре слово у дорогу цілком підійдуть. Втім, гроші теж не будуть зайвими.

Скорпіон

Ви можете несподівано для всіх втекти кудись подалі і заховатися у собі. Бо вже набридло це життя напоказ, коли ви не можете усамітнитися і як слід осмислити всі процеси, що з вами відбуваються.

Стрілець

Маленькі перемоги йдуть одна за одною, і весь день буде складатися із цих невеликих і переможних кроків, які приведуть вас до бажаних результатів. Вас ніби сьогодні хтось потроху підштовхує саме туди, куди вам потрібно.

Козеріг

Жодні виробничі процеси без вас не обійдуться, бо ви – просто незамінні: і як фахівець, і як натхненник, і як просто системна людина, що розкладає усе по поличках та додає ладу в загальний безлад.

Водолій

Збирайте сьогодні наради, конференції, збори та інші форми спільної роботи, де ви можете провести мозкові штурми, поділитися планами, обмінятися враженнями і спільно прийти до мети.

Риби

Цей досить милий та спокійний день краще провести у повному розслабленні, насолоджуючись прогулянками, якимись творчими заняттями і максимально присвячуючи час собі та тому, що вам подобається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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