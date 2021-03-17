Гороскоп таро на 17 березня: кому варто убезпечити себе від втрат

У середу Тельців чекають перспективні зустрічі, Овнів – піднесений настрій, а Скорпіонів – любов. Водночас Козерогам варто зайнятися давно запланованими справами, а Терезам подбати про нерухомість.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків на 17 березня.

Овен

Настрій піднесений, ви готові святкувати і радіти життю – або з приводом, або просто тому, що день вам здається прекрасним. І його краще провести в компанії, і розділити цю вашу радість на всіх.

Телець

Зустрічі з людьми можуть бути досить ефективними і перспективними, коли ви не просто спілкуєтеся і позитивно впливаєте одне на одного, але і щось цікаве створюєте, пропонуєте, обговорюєте.

Близнюки

Колективна праця сьогодні набагато продуктивніша, ніж самостійна, і це може бути не тільки загальна фізична робота, але і спільне обговорення, поради, просто розмови, які надають вам сил і дають багато нових цікавих ідей.

Рак

Сьогодні варто убезпечити себе від втрат, насамперед грошових. Тому подбайте про збереження коштів, майна, авторських прав і т.п., зробіть усе для того, щоб ваші кошти залишалися у вас.

Лев

Якими б не були сьогодні ваші фінансові надходження, подбайте про те, щоб частину з них отримали ті, хто дуже потребує грошей. Словом, будьте милосердними і благодійними, і ви від цього тільки виграєте.

Діва

Швидкості сьогодні будуть просто неймовірні – вам потрібно буде встигнути в декілька місць одночасно, переробити купу справ, ще й на вечір ви запланували щось цікаве. Тому не витрачайте час на різні дурниці – і вперед!

Терези

Можливо, прийшов час подбати про житло, землю та іншу нерухомысть, а також про те, щоб почуватися більш упевнено в цьому світі, твердо стояти на ногах і щось передати спадкоємцям.

Скорпіон

Здається, саме ця весна для вас назавжди асоціюватиметься з любов'ю, тому що у вас на думці тільки побачення, кохання-зітхання і всілякі амурні справи, і ви не здатні серйозно займатися чимось іншим.

Стрілець

Сьогодні ви впевнено заявляєте про свої права і відстоюєте свої кордони. І хто б що не говорив, як би на вас не тиснув, ви завжди можете сказати "ні", і послати куди подалі, показавши й іншим гідний приклад.

Козеріг

День дуже активних дій, коли ви легко перестрибуєте всі перепони, незважаючи на обставини і готові на будь-які авантюри, аби досягти бажаного. І краще саме сьогодні зробити те, до чого давно готувалися.

Водолій

День розслаблення, якщо не сказати ліні. Вам не дуже хочеться якось напружуватися, бо вам настільки все набридло, що ви просто не готові піднімати себе з дивана, кудись іти і щось робити.

Риби

Вас можуть поставити перед необхідністю того, що працювати треба буде ще більше, і не факт, що ці переробітки будуть додатково оплачуватися. І відмовитися ви навряд чи зможете.

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