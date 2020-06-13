Гороскоп Таро на 15-21 червня: на кого чекає слава і любов

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 червня 2020 року по картах Таро обіцяє романтичний період Тельцям і Рибам, гармонію Овнам і Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро "Універсальний Ключ" італійського художника Давида Корсі.

Гороскоп по картах Таро на червень 2020 року

Овен – 3 Кубків

Овен – 3 Кубків

Це карта гармонії і радості. Вона обіцяє прекрасний період задоволення результатами своєї праці, святкування в колі однодумців, невеликого відпочинку. Вам буде чим пишатися, а всі поточні ситуації будуть складатися надзвичайно позитивно і на вашу користь. Використовуйте цей тиждень для того, щоб закласти основу для нових досягнень.

Телець – 2 Кубків

Телець – 2 Кубків

Це одна з найромантичніших карт колоди Таро. Вона обіцяє гармонійні відносини з коханою людиною. Взаєморозуміння, підтримка, повага і повне прийняття її з усіма плюсами і мінусами. Якщо були якісь конфлікти, на цьому тижні вони будуть благополучно вирішені. Використовуйте цей час для того, щоб відновити стосунки з тими, хто для вас дорогий і важливий.

Близнюки – Місяць

Близнюки – Місяць

Ця карта, з одного боку, символізує ману, обман, ілюзії, неясність, а з іншого – загострення інтуїції, появу "шостого почуття" і сплеск чуттєвості. На цьому тижні Таро радять вам прислухатися до внутрішнього голосу, практикувати позитивне мислення і діяти, не боячись нічого.

Рак – 6 Жезлів

Рак – 6 Жезлів

Це карта перемоги. Воєначальник в'їжджає в підкорене місто, його вітає натовп. На цьому тижні ви можете досягти вершин, заслужити пошану і повагу і піднятися на новий щабель кар'єрних і соціальних сходів. Ви заслужили це своєю працею і талантами. Єдина порада Таро – опинившись на вершині, залишайтеся людиною. Не давайте егоїзму жодного шансу.

Лев – 5 Жезлів

Лев – 5 Жезлів

Це карта боротьби. Тиждень обіцяє бути досить активним. Вам доведеться відстоювати своє місце під сонцем, право на власну позицію і переконання. Можуть активізуватися конкуренти, недоброзичливці і заздрісники. Ваше завдання – заручитися підтримкою однодумців і друзів і не допускати жодної помилки – все, що ви говорите або робите, має бути бездоганним.

Діва – 8 Жезлів

Діва – 8 Жезлів

Це карта прориву. На ній зображені мечі, що злітають у небо посеред сплячого світу. Це символ виходу із зони комфорту, революції, яка руйнує підвалини. На цьому тижні Таро рекомендують вам діяти саме так – непередбачувано і сміливо. Головне – не триматися за старе, йти новими шляхами, пробувати те, чого ви ще жодного разу не пробували.

Терези – 4 Жезлів

Терези – 4 Жезлів

Це карта гармонійної взаємодії в будь-якому колективі – трудовому чи сімейному. На цьому тижні люди йтимуть вам назустріч в будь-якому питанні. Оточення буде налаштоване вкрай доброзичливо. Навіть недоброзичливці змінять своє ставлення до вас. Використовуйте цей період, щоб отримати те, чого хочете, мінімальними зусиллями.

Скорпіон – Паж Денаріїв

Скорпіон – Паж Денаріїв

Це карта невеликих грошових надходжень або інформації, що стосується фінансів. На цьому тижні ви можете отримати невелику премію, гонорар, частину зарплати або ще якісь доходи. Сума буде не дуже великою, але все ж це вас порадує. Карта також говорить про те, що сприятливо вкладення коштів – вони принесуть хороший урожай.

Стрілець – Зірка

Стрілець – Зірка

Це карта надії і радикального повороту вашої долі в сприятливу сторону. Найтемніша ніч перед світанком, і ваш світанок ось-ось настане. Позитивні зміни не за горами, просто наберіться терпіння і почекайте ще трохи. Карта також може говорити про зцілення душевних і тілесних ран.

Козеріг – Сонце

Козеріг – Сонце

Це найпозитивніша карта всієї колоди. Досягнення мети, удача, успіх, повага, здійснення мрії, перемога – вона символізує найкраще, що є в житті людини. Всі перешкоди і проблеми залишаться позаду, перед вами відкриється нова щаслива смуга життя. Не забувайте ділитися радістю з іншими.

Водолій – Колесо Фортуни

Водолій – Колесо Фортуни

Це карта удачі. На цьому тижні пані Фортуна буде вашою супутницею. У будь-яких ризикованих справах ви будете перемагати, всі пазли складатимуться правильно, всі двері – віртуальні і реальні - будуть відкриті перед вами. Порада Таро – скористайтеся цією унікальною можливістю, але покваптеся: колесо знаходиться в постійному русі. Зробіть найголовніше, поки ви на висоті.

Риби – Королева Кубків

Риби – Королева Кубків

Це одна з найромантичніших карт колоди Таро. Вона говорить про те, що на цьому тижні почуття і емоції – виключно позитивні – вийдуть на передній план. Ваші вчинки можуть виглядати нелогічними і ірраціональними, але ви будете почувати себе щасливим. Дарувати і отримувати любов – саме це стане вашим гаслом.

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