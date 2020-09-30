Гороскоп Таро на 1 жовтня для всіх знаків Зодіаку: кого чекають невдачі в четвер

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня пророкує настання періоду емоційної перезавантаження. Деякі представники зодіакального кола можуть зіткнутися з необхідністю термінового прийняття рішень.

В ексклюзивному прогнозі тарологиня Ольга Соломка розповіла виданню OBOZREVATEL про те, яким буде цей четвер. Детальніше – читайте в матеріалі.

Овен

Ви запаслися впевненістю і рішучістю, адже вам сьогодні потрібно отримати певний результат, над яким ви працюєте вже тривалий час. І залишається лише зробити кілька кроків до здійснення мети – і сьогодні ви їх зробите.

Телець

День підходить для творчості, спогадів, легкої ностальгії за минулим. Ви ніби повертаєтесь у дитинство чи юність для того, щоб набрати звідти сил, запастися теплом, що зігріватиме вас довгими зимовими вечорами і надихатиме на подальше життя.

Близнюки

Вам сьогодні слід дуже ретельно ставитися до виконання своїх обов'язків і уважно розплановувати день. І такий підхід збереже вам час і зусилля, адже, незважаючи на навантаження, часу вистачить на все і на працю, і на розваги, і на відпочинок.

Рак

Свіжі грошові надходження не можуть не тішити ваш гаманець і ваше самолюбство. Особливо приємно те, що гроші вам дають із любов'ю та вдячністю. В результаті всі щасливі, задоволені, наповнені і готові до подальшого співробітництва

Лев

Якщо є така можливість, то присвятіть цей день відпочинку, бо ви сьогодні налаштовані зовсім не на працю – хочеться заховатися під теплу ковдру, або комусь на ручки. Просто переживіть цей початок осені у максимальному комфорті – а далі буде легше.

Діва

Вранці може збити з пантелику невірна інформація, яку вам намагатимуться видати за істину. Тож не вірте всьому, що вам говорять, а краще уточнюйте і перевіряйте. Особливо все, що стосується пересування – дати, час, умови, обставини.

Терези

Здається, ви сьогодні не надто добре виспались, все переживали через щось. обирали кращі варіанти і не могли зважитися зробити хоч якийсь крок. Тому не відпочили як слід і день цей буде для вас напруженим. А тут ще й досить багато роботи доведеться переробити.

Скорпіон

Рядова ділова зустріч може завершитися несподіваною пропозицією нової роботи, де ви почуватиметесь набагато краще, ніж зараз – вільніше і впевненіше, ще й гроші непогані обіцяють. До речі, сьогодні можете отримати додаткові фінанси.

Стрілець

Ретельніше подбайте про захист та безпеку – перевірте, чи справді ви закрили двері, взяли ключі, перевіряйте, чи не стирчить із сумки гаманець. Будьте уважнішими і на роботі - не залишайте гроші на видноті. А під вечір можливе романтичне побачення.

Козеріг

Нагадають про себе якісь іноземці – це можуть бути ваші міжнародні партнери чи родичі, чи просто добрі знайомі з-за кордону, яким ви раптом для чогось знадобилися. Робота піде краще, якщо ви спиратиметесь на колективний досвід і підтримку колег.

Водолій

Готуйте гаманці для грошей, мішки для збіжжя і засіки для урожаю, бо нині ви можете отримати результати своєї попередньої праці, причому не лише за останні місяць. З вами мають намір розрахуватися роботодавці і давні боржники.

Риби

Першу половину дня присвятіть трохи часу планам на майбутнє, може навіть заплануйте, які результати ви хочете отримати цієї осені – і ви побачите, що вам робити і куди рухатись. А потім уже можете цілий день віддати роботі, долаючи підступних конкурентів.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя в цьому місяці.

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